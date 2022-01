Postura en contra: bioquímicos sanjuaninos cuestionan la eficacia del autotest

Si bien la venta de autotest en San Juan es un hecho (solo falta la resolución ministerial), desde el Colegio de Bioquímicos de la provincia han manifestado estar totalmente en contra de la medida, asegurando que, entre otras cosas, pueden registrarse resultados que no son los verdaderos.

“Estamos totalmente en contra de la venta de los autotest en las farmacias, pero no por una cuestión económica, sino por una cuestión de salud y de profesionalismo”, detalló el presidente del Colegio de Bioquímicos de San Juan, Javier Baabdaty. En sintonía con el colegio local están todos los colegios de bioquímicos del país que han expresado el rechazo a la venta, en parte porque cuestionan la eficacia del autotest y resaltan que puede ser peligroso.

Baabdaty argumenta que, si una persona siente molestia cuando se hace el hisopado en cualquier centro de salud, corre el riesgo de lastimarse al hacerlo en su domicilio, o no tomar correctamente la muestra debido a la molestia, lo que puede arrojar resultados confusos.

Por otro lado, también cuestionan desde el Colegio cómo será la carga de datos. Si bien Carlos Otto, de la Asociación Propietarios de Farmacias, comentó a este medio que serán los mismos farmacéuticos quienes carguen los datos al Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino, para Baabdaty no se ha previsto que la carga se haga posterior a obtener el resultado. “Si se hace el autotest, supongamos que da positivo, ¿cómo hace el paciente para comunicar esa información si se supone que debe estar aislado? O peor, puede haber casos de personas que le da positivo, pero no lo comunican para no dejar de trabajar o similar. Es muy confuso todo y terminan complicando a los profesionales que estamos para realizar ese tipo de estudios”, afirmó.

“La verdad que, si es por vender, que lo vendan, pero en cuanto al procedimiento de realización para eso estamos nosotros, por lo que estamos en contra directamente de que sea el usuario común quien se realice el estudio. No se dan cuenta que es un doble costo para el paciente, ya que sea el resultado que sea, debe igual pasar por un hisopado realizado por un profesional”, detalló.