¿Crees tener Covid? Mira qué grupos deben hisoparse en San Juan

Tras las nuevas disposiciones del Ministerio de Salud sobre el aislamiento en casos positivos o contactos estrechos, y debido a la alta demanda de hisopados que se viene registrando en la provincia desde hace semanas, cuando comenzó la tercera ola en San Juan, desde la cartera sanitaria informaron quienes deben testearse.

Para evitar que se saturen los centros de testeo se redujo el grupo de personas que obligatoriamente deben testearse. Aquellas personas con factores de riesgo que presenten síntomas, mayores de 60 años con síntomas y personas con algunos de los síntomas que no hayan tenido contacto con un caso positivo deben realizarse el hisopado.

Mientras tanto, quienes sean contacto estrecho, pero no presenten ningún tipo de síntomas no deben testearse, pero si cumplir el aislamiento en caso de no estar vacunado durante 7 días, mientras quien tenga el carnet completo de vacunación no corresponde aislamiento.