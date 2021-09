Sanjuanino propuso casamiento en un conocido boliche y se volvió viral: mirá la historia

Una noche soñada vivió una pareja sanjuanina que ahora está comprometida para casarse. Sucedió en plena apertura de boliches tras 17 meses de parate, en Velvet. Como cómplice hubo un actor de lujo: Hugo de Omega. Fue durante el concierto de la banda que ocurrió la propuesta.

Emilio Vila -trabajador de una ferretería en La Rioja- y Mariangela Daghero -profesora de una EPET de Albardón- son una pareja de 10 años. Ambos son fanáticos de la banda de cuarteto. Él esperó a conseguir dos entradas tras un mes esperando. Consiguió seis entradas, dos para ellos, y el resto para parejas amigas.

La propuesta de casamiento en San Juan que se volvió viral pic.twitter.com/3p69URQUVL — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) September 21, 2021

Fue allí donde todo sucedió. "Hacía bastante que no salíamos a una cena show y baile. Estuvimos desde las 22 horas, cenamos ahí y yo esperando que actuara Omega. Con uno de ellos había hablado por teléfono, con Hugo, y le conté lo que quería. Cuando ellos llegaron, hice como que iba afuera a fumar y ahí pude hablar con él y explicarle bien, y me dijo que no había problema", relató a Diario La Provincia.

El momento de la propuesta.

Hugo paró todo. Llamó a los novios para que bailaron en el escenario. Y ocurrió. "Habíamos quedado con ese tema en especial. Cuando él dice este tema va dedicado de Emilio para Mariangela, ahí nos dijo que fuéramos para adelante. Nos hizo subir al escenario. En eso que subimos, bailamos y cuando termina, ella no entendía nada qué pasaba porque el cantante dijo que yo tiene una sorpresa. Ahí me arrodillé y le propuse casamiento", contó.