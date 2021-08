PAMI San Juan le contestó a la clínica Santa Clara: la acusó de derivar parte de los afiliados a hospitales

El enfrentamiento entre el único nosocomio de San Juan que atiende a los afilados del Programa de Atención Médica Integral (Pami) escaló en las últimas horas. El jefe de la delegación local, Marzio Meglioli, contestó las acusaciones del director de la Clínica Santa Clara, Alejandro Mattar, sobre los aportes que hace la repartición pública. El director de la institución privada había dicho a Canal 8 que "en este último tiempo se hizo mucho más difícil -la atención- porque es imposible sostener las instituciones de salud con estándares de prestación con valores tan bajos". Dijo que Pami sólo paga 1.000 pesos por cada uno de los 47.500 afiliados y que por esa cantidad es difícil "darle toda la cobertura, operarlo y hacer toda la complejidad".

Este lunes, Meglioli tomó el aguante y señaló que Santa Clara no atiende a la masa de pacientes que debería y que deriva buena parte a hospitales públicos -Rawson y Marcial Quiroga- por lo que, en los últimos cinco meses, les descontó 50 millones de pesos. El funcionario explicó que, reiteradas ocasiones, jubilados denunciaban que el nosocomio no tenía especialistas disponibles en un área determinada so pretexto de la presunta escasa financiación. Pero que en los careos entre los directivos y las autoridades del Pami, sí había disponibilidad de médicos, sólo que a los afiliados les decían que no. "Les desconté 10 millones de pesos por mes porque los afiliados van al Rawson y no tenemos convenio con ellos, entonces hay que pagar y la plata sale de lo que debería ser para Santa Clara", explicó. Y fue tajante: "Ellos pierden plata por no trabajar".

No obstante, Meglioli no negó que hubiese sólo 1.000 pesos para cada jubilado que llega a las instalaciones de la clínica. "Pagamos 50 millones de pesos mensuales, atiendan a uno o a mil", dijo, e informó que así funciona el sistema de cápita. "Ellos no están atendiendo a una parte de los afiliados, reiteró y dio a entender que el dinero que reciben es mucho más que el que efectivamente ocupan. Y destacó que es un mecanismo de larga data: "Atienden el mínimo posible".

En las declaraciones periodísticas, el director de Santa Clara, Mattar, había dicho que "los costos de la atención médica se elevaron notablemente y eso no se tradujo en un aumento significativo de los ingresos de los financiadores hacia las instituciones médicas y estamos en una crisis muy importante". Ahora, Meglioli convino que sí, que los costos aumentaron, pero que también habrá una suba del 50% de los aportes del Pami a la clínica. Informó que en el segundo semestre pasarán a cobrar 75 millones de pesos. Asimismo, expresó que la acusación en Canal 8 es parte de una estrategia para presionar y recibir más dinero. "Antes decían que el Pami no pagaba, ahora dicen que el Pami paga poco", dijo.

Meglioli desenfundó una frase de alto voltaje contra los directivos de Santa Clara: "Nadie les pide que hagan caridad". El jefe del Pami asestó un fuerte golpe al decir que la atención médica de jubilados y pensionados podría ser trasladada al Hospital Rawson. "Se lo puede pasar al hospital, a ellos les conviene, de todas formas ya atienden a los afiliados del Pami", subrayó.

Crisis al interior de Santa Clara

Fruto de la presunta desfinanciación que advierten desde la Clínica Santa Clara, el directo Alejandro Mattar informó que "la situación nos llevó a reestructurar el sistema administrativo con reducción de personal porque no hay forma de subsistir". Es pocas palabras, van a despedir empleados.

Sobre esto, el secretario General de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad (Atsa), Alfredo Duarte, contó que el viernes pasado denunciaron la situación ante la Subsecretaría de Trabajo. Según dijo, la empresa empezó a ofrecer retiros voluntarios aún cuando los trabajadores cobran parte del sueldo gracias al programa nacional Repro. "Ya están llegando los telegramas de despido", aseguró.

El martes a la mañana habrá audiencia en la Subsecretaria para que Mattar o el representante legar de Santa Clara de explicaciones.