Adiós a la Mary, la comisaria feminista que abrió caminos en todo el país

Escritoras, científicas, actrices, políticas o policías, entre otras muchas profesiones. Las mujeres han desempeñado a lo largo de la historia un papel fundamental en el desarrollo de los acontecimientos. Grandes revolucionarias que día a día, rompieron con lo establecido en cada uno de sus campos y también, en la sociedad. Mujeres valientes que abrieron el camino a tantas muchas otras que, en su lucha por la igualdad, han hecho del mundo un lugar más justo e igualitario. Un claro ejemplo de mujer valiente y luchadora por los derechos y la igualdad es Mary González de Cabanillas, una mujer policía sanjuanina a la que hoy toda la provincia llora por su partida, pero a la que sus grandes logros jamás permitirfán que sea olvidada.

Debido a las secuelas que le dejó el paso del coronavirus por su cuerpo, Mary falleció el pasado 14 de agosto, precisamente fecha en la que se conmemora el Día de la Mujer Policía. Y sí, la primer mujer policía que logró acceder al cargo de comisaria en todo el país, la que logró que las mujeres policías puedan de trabajar de pantalón como sus compañeros hombres y no de pollera, la que logró fundar una escuela dentro de la cárcel, entre tantos logros más, esa mujer no podía irse otro día, que el Día de la Mujer Policía.

Junto a sus hijos Carlos, Maxi y Laura

Ya de chica Mary conocía muy bien lo que era la Policía, dado que su mamá, Concepción Naranjo de Atencio, trabajaba dentro de la Fuerza. Tal vez, el conocer de las luchas de su madre al desempeñarse en un "trabajo de hombres" fue lo que la llevó a inclinarse por la docencia. Sin embargo, su destino estaba escrito. Había nacido para ser una mujer que abriría caminos en todo el país para sus pares.

Mary y su madre Concepción

Por aquellos tiempos, las mujeres que formaban parte de la Policía debían rendir exámenes para poder lograr ascensos. Y Mary era la encargada de preparar a su madre Concepción para dichas pruebas, con el único objetivo de ayudarla a obtener el puesto que se merecía.

"Un día, mi abuela le dijo que ya que la ayudaba tanto a estudiar, se metiera en la Policía ella también. Y la convenció. No sólo entró, sino que se encargó de ganar todas las batallas que mi abuela no pudo y más también", comentaron sus hijos, Maxi, Carlos y Laura a Tiempo de San Juan.

Sus logros más trascendentales

Fue la primer mujer en ser comisaria en todo el país.

Todo el que la conoció la define como una mujer de carácter, decidida y una constante luchadora y defensora de los derechos, la igualdad y el ir "por el lado correcto" de la vida. Y precisamente esas cualidades fueron las que la llevaron a cumplir, a costa de mucho, todos los objetivos que se propuso.

"Estudiaba, se preparaba y hacía se hacía respetar. No podían negarle bajo ningún aspecto un ascenso, porque ella verdaderamente se lo merecía. Es más, fue una mujer tan trascendental, que en alguna oportunidad la llamaron del programa de Susana Giménez para contar su historia, sus logros, sus luchas, pero sus superiores de aquella época no la dejaron ir", dijeron orgullosos sus hijos.

Logró que las mujeres de la Policía usaran uniforme de combate (el que usan en la actualidad) y no pollera como lo hacían en ese entonces.

Este cambio no sólo tuvo que ver con la comodidad, con el dejar una pollera para pasar a la comodidad de los pantalones. Sino que con él, las mujeres dentro de la Fuerza empezaron a "ponerse los pantalones", lo que les permitió dejar las tareas administrativas para poder salir a hacer tareas de calle. Mary de camisa blanca, junto a sus colegas

Es que por aquellos tiempos, Mary se desempeñaba en la Brigada de Investigaciones. Era una apasionada por la investigación y conocía a cada uno de los delincuentes y su memoria era su principal arma.

"Antes en la Brigada teníamos unos libros enormes en los que guardábamos las fotos de cada uno de los delincuentes que atrapábamos. Cuando necesitábamos buscar algo en esos libros, yo me podía pasar la mañana buscando lo que necesitaba, pero Mary no. Ella se acordaba de todo y lo resolvía en un minuto", comentó a Tiempo de San Juan Jorge Buchert, ex Comisario y compañero de Mary en la Brigada.

Si bien era excelente en sus tareas administrativas, a la Mary, como la nombran sus ex compañeros, le gustaba salir a la calle. Le gustaba investigar y después con sus propias manos terminar apresando a los delincuentes que había rastreado.

"A ella le encantaba la calle. En muchas oportunidades llegaba a casa después de toda una jornada de trabajo, descansaba un poco y se volvía a ir para hacer allanamientos. La calle, la acción y el cumplir con el deber eran sus pasiones", dijeron sus hijos.

Consiguió que la Alcaldía de Mujeres tuviera por primera vez un patrullero

Como jefa de la Alcaldía de Mujeres (un penal de mujeres que después se unió al Penal de Chimbas), Mary logró mucho. Siempre acompañada y respaldada por sus colegas, consiguió un patrullero para esa dependencia, que permitió, ni más ni menos, que mujeres comenzaran a manejar los vehículos de la Fuerza. De este modo, ya no dependían de sus compañeros varones para hacer el traslado de una mujer. El auto era un Torino que estaba abandonado en la Central y que habían remodelado para dárselo a ellas. Que no sea un 0km no les importó, ya habían logrado mucho. Un Torino, el primer patrullero de la Alcaldía de Mujeres

"Además de su carácter bien firme, era una mujer completamente solidaria, de un corazón enorme. En la Alcaldía de Mujeres hizo un montón. Logró crear una escuela primera dentro de esa institución para que las detenidas puedan estudiar, logró que, al igual que los hombres, tuvieran visitas íntimas de sus parejas y además todo el tiempo compraba los artículos que hacían las presas con tal de ayudarlas. Tenía un corazón enorme", contaron sus hijos.

Una mujer con los pantalones bien puestos

Dentro de su carrera tuvo su paso por la Comisaría del Menor, una dependencia en la que alojaban a los menores que cometían un delito, para luego de recibir un tratamiento ser reinsertados en la sociedad. En ese lugar le tocó lidiar con peligrosos delincuentes, que además de todo eran menores.

"Ese lugar no podía tener otra persona a su cargo que no sea mi mamá. Ella daba todo por lograr "rescatar" a esos chicos de la delincuencia. Es más, siempre nos contaba de un chico que estuvo detenido y que después llegó a ser médico. Si bien muchos otros nunca salieron de la delincuencia, y en la actualidad son de los más peligrosos de la provincia, nuestra madre salvó a muchos con su solidaridad y su gran corazón", agregaron sus hijos.

Y si hablamos de pantalones bien puestos, no podemos dejar de nombrar el día en el que metió preso a todos los policías de una comisaría, por haber estado de asado, vino y farra dentro de una comisaría. En 1998, Mary apresó a sus colegas de la Seccional 19na por organizar un asado dentro de la comisaría.

El recuerdo de sus hijos