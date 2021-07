Los otros tres curas sanjuaninos que abandonaron la iglesia y qué hacen de su vida hoy

Por Agostina Montaño y Fernando Ortiz

No es algo novedoso. En el mundo, miles de sacerdotes católicos dejan su puesto en la trinchera religiosa para rehacer su vida. Según los últimos datos publicados por el Vaticano, entre 2015 y 2016, abandonaron los hábitos 2.300 curas, la mayoría en el segmento que va desde los 30 hasta los 50 años. Pero en San Juan, la situación siempre se vive con cierto revuelo. Una parte de la feligresía entiende la decisión del hombre. Otra reacciona como si fuese una traición a la Fe. Muchas veces son historias de amor. Ya sea hacia una profesión o una pareja o un cambio en la cosmovisión.

Este jueves, Leonardo Pons, ahora ex sacerdote, anunció públicamente que deja una rama del catolicismo para pasar a la Iglesia Anglicana. El párroco de Nuestra Señora de Tulum, primero, y de Desamparados, después, publicó un video en su cuenta de Facebook y ocasionó intensas repercusiones. Del estilo: “Me puse muy triste, deme tiempo para entender”, y “si no depende del Papa a quien Jesucristo le dio el poder de atar y desatar en el cielo, que es el vicario de Cristo, entonces no puedes ser un verdadero sacerdote”. Aunque Pons explicó, en mismo breve audiovisual casero, que “la Iglesia Católica es una casa que tiene diversas habitaciones y yo lo que hago es cambiarme de una habitación a otra. Amo la Iglesia, amo a Jesús". Aunque hay discrepancias sobre su manera de entender. Sea como sea, eligió cambiar un estilo de vida.

No es la primera vez que esto ocurre en San Juan. Hubo tres hechos recientes en la historia provincial. Es el caso de Michel Zeghaib, Iván Grgic, y Nelson Cuello.

Michel Zeghaib

Hoy es filósofo, pedagogo, y coach ontológico. Pero Michel Zeghaib, antes de todo eso, tuvo una crisis de Fe. “Dejé el sacerdocio porque perdí la fe. La perdí porque dejé de creer en cosas que la iglesia sostiene. Eran de no creer”, dijo en entrevistas anteriores. Ocurrió en 2006. Justo a él le pasó, que es uno de los dos primeros egresados del Seminario Arquidiocesano de San Juan.

El camino luego no fue fácil, trabajó hasta en un ciber para mantenerse. Naturalmente, no se arrepiente. “Hay muchos fantasmas en el camino del sacerdote, es más difícil salir que ingresar”, comentó en su momento. Michel formó una familia junto a su esposa Yanina y sus dos hijas, Lucia y Emilia.

Él conoció a Yanina porque era profesora de canto de su madre. El principal rasgo que lo enamoró fue que ella lo mirase “sin prejuicios”. Convivieron como pareja durante nueve años y se casaron el 29 de diciembre del 2017. Sí, en una iglesia. Precisamente en la parroquia del barrio Camus.

En otra entrevista para un medio local, Michel dijo que “si tuviera una varita mágica, lo tocaría la Papa para que se le ocurriera que el celibato sea opcional”.

Ivan Grgic

Cuando salió de la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento, a los 17 años, decidió que quería ser cura y lo logró 8 años después. En su carrera como sacerdote pasó por la parroquia de Calingasta y llegó a ser capellán en Croacia, después regresó a Buenos Aires y en San Juan conoció a Ruth, quien es hoy su esposa.

Grgic decidió dejar el sacerdocio en 2008 y se casó en 2012 pero siguió estudiando. En el año 2017 fue abanderado de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNSJ y en paralelo era el hombre al frente de la Unión Industrial de San Juan. En la actualidad, Grgic es encargado de Relaciones Institucionales de la empresa minera José María.

Nelson Cuello

"No estoy dispuesto a sostener una doble vida", con esa frase el ex sacerdote Nelson Cuello dejaba los hábitos en el año 2019. Lo hizo frente a sus feligreses, en la misa que celebraba en la Parroquia de San Agustín de Valle Fértil. El amor había llamado a la puerta de Nelson Cuello y se trataba de una maestra del departamento. "No estoy dispuesto a careterarla", le dijo Nelson a quienes escuchaban la misa. Los fieles ya se veían venir esta confesión y hasta lo aplaudieron, lo abrazaron y muchos lloraron con él en su despedida.