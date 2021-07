Matías Cavalli, el sanjuanino que ya recorrió casi 60 mil kilómetros por el mundo en su moto

Muchos lo conocen, y quien no, bien podría hacer un "Diario de Motocicleta". Se trata de Matías Carlos Cavalli, un genio haciendo tatuajes y de profesión enfermero, que a sus 42 años hay algo que no deja de hacer: recorrer el mundo a bordo de su moto.

En Tiempo de San Juan contó más de esta hazaña, los lugares que recorrió y ese sueño que aún tiene por concretar. En su mente alberga innumerables recuerdos de esos viajes, que ha hecho en compañía o solo. Aún limitado por los tiempos de la pandemia, planea nuevas metas y se encamina a concretarlas.

"Hice mi primer viaje afuera de San Juan cuando tenía unos 30 años. Allí comencé realmente a viajar, antes andaba en motos chicas, por el interior de la provincia", dijo.

En ese sentido explicó que "he recorrido casi todo el país; la zona del Noroeste, el centro. Me estaría faltando Tierra del Fuego y Santa Cruz para completar la Argentina. Además recorrí una parte de Brasil, Paraguay, Perú (el Machu Pichu- Nasca- toda la costa peruana) y casi todo Chile. Para el mes de junio quería conocer el Norte brasileño, pero la situación de la cuarentena cortó el viaje".

Matías encuentra atractivo cada lugar que recorre: "Por más que haya lugares que sean desierto puro, que no tengas nada a la vista, siempre le encontrás algo bueno al paisaje. Un lugar bello que recuerdo fue todo el camino que hicimos con amigos al Machu Pichu; es impresionante los lugares, la gente, el trayecto".



Sus viajes los hace a bordo de una Kawasaki KLR 650, modelo 2013, que compró cero kilómetro. Previamente recorría los lugares a bordo de una Honda Falcon, entre otras. "Desde ese año viajo en esa moto porque es bastante confiable y linda, que por ahora no tengo intenciones de cambiarla porque es un fierro de moto y está totalmente equipada".

Además cuenta que la mayor cantidad de tiempo que estuvo viajando "fue de 21 días cuando hicimos Machu Pichu, de ahí fuimos a Nasca (Perú) y volvimos para Argentina".

Acerca de qué significa para él viajar, este tatuador explicó que "para mí es un cable a tierra. Vos vas viajando en la ruta, sos vos, tu cabeza, el viento y nadie más. Vas pensando y solucionando tu vida arriba de la moto, solucionando problemas, conflictos, dramas".

"Me relaja muchísimo viajar en moto, llegás reventado porque pasás muchas horas arriba de la moto y vas muy atento a la ruta, pero venís con la mente totalmente despejada", agrega Matías.

Cuando le preguntamos qué no puede faltar cada vez que va sobre la ruta, el enfermero explicó que "me he dado cuenta que ropa es lo que menos tenés que llevar en cada viaje; llevás más que nada el equipo para arreglar la moto por cualquier percance. Tenés que tener en cuenta cómo solucionas cada problema que se te presente en la ruta; una pinchadura, una transmisión o lo que sea".

"He viajado muchas veces solo y muchas veces acompañado, me gusta de las dos formas. Sólo tiene su gustito porque te parás y hacés lo que querés. Acompañado tiene también lo suyo, por ejemplo, compartís tus experiencias con amigos", expresó.

Luego relató uno de sus viajes que tenía como punto final una provincia al extremo sur de la Argentina, y terminó yendo a otro lugar: "Era el año 2016, más o menos, cuando decidí irme de viaje para Ushuaia; me iba solo porque ninguno de los chicos podía ir. Estaba en Santa Rosa, La Pampa, cuando se me rompió la transmisión de la moto y estuve varado un par de días. Conocí en ese momento a un par de motoqueros que me ayudaron en la ruta. Les comenté que me iba pata Ushuaia y me dijeron que no daba para ir solo porque es medio peligroso el camino, con vientos, tramos muy largos y donde no hay nadie que te pueda auxiliar. Dedicí abandonar el viaje e irme a Córdoba a la casa de un amigo que cumplía años, en ese trajín me fui a Paraná, me puse a pensar, y me terminé yendo a Brasil. Estuve por Misiones, Brasil, hice Paraguay, y recorrí todo el Litoral en ese momento. Un pequeño detalle en la moto hizo que mi viaje cambiara totalmente. Iba con ropa de abrigo y me terminé cocinando en Cataratas".

Cuando le consultamos acerca de un lugar que siempre quiso conocer y aún no puede hacerlo, Cavalli contó que "desde chico, viajar y llegar en moto a Usuahia; Empecé en el año 2016 pero tuve que pegar la vuelta por un problema con la moto; otras veces no se pudo por falta de alguien que me acompañe; el año pasado supuestamente lo íbamos a hacer en Noviembre pero nos cortó la pandemia. Y lo estamos planeando para la misma fecha de este año: recorrer la Ruta Nacional 40 para abajo, hacer el mismo camino para el sur, llegar a Usuahia y volver por la Ruta Nacional 3".

"Otro viaje que está planeado, que es un sueño más, es un viaje hasta Colombia, y si se puede, llegar a México. La idea es hacerlo el año que viene pero hay que ver cómo se comporta la pandemia", agregó.



Este viajero, que no tiene cábalas a la hora de subirse a su moto, reflexionó que "llevaba un libro con todos los viajes que hacía y los kilómetros recorridos; pero según lo último que llevo registrado en mi mente ya hice entre 50 y 60 mil kilómetros desde que empecé".

EN MOTO, A VELADERO

Era el año 2017 cuando Matías junto a otro grupo de motoqueros conoció la Mina Veladero. "Fuimos el primer grupo de motoqueros que en condición de turista llega hasta una mina en actividad. Estuvimos en el campamento, recorrimos todo con las autoridades; pero fuimos y volvimos en las motos".

"Fue una experiencia bastante linda, no hay muchas formas de conocer allá lo que ocurre y esa fue una oportunidad bastante importante para hacerlo; yo tenía mucha curiosidad de saber cómo era", reflexionó.

El mapa de la Argentina con imágenes de todos los lugares que recorrió.

Si querés mirar todas las imágenes que Matías compartió de sus viajes, entrá a la galería de imágenes de la nota.