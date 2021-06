El detrás de la noticia: las anécdotas jamás contadas de los periodistas sanjuaninos en su día

Cada 7 de junio se celebra el día del periodista en Argentina, en homenaje a la aparición del primer periódico patrio, La Gazeta de Buenos Ayres, fundada por Mariano Moreno en 1810. Tiempo de San Juan charló con nueve referentes de los medios locales, quienes se animaron contaron sus anécdotas mejores guardadas en la profesión. Mirá.

Un infiltrado con Néstor

"Esa foto data del 2005 cuando el gobernador José Luis Gioja avanza en la recuperación del Centro Cívico, siendo presidente Néstor Kirchner. Por supuesto que se impuso la visita presidencial por el impacto de la obra pública que ya iba tomando forma. Estaba vedado el paso a los periodistas en esa recorrida al centro cívico y nosotros nos ubicamos en la plazoleta de ingreso, sobre Libertador. Cuando llega la comitiva, yo advertí que había personal de la empresa responsable de la construcción que estaba facilitando cascos para la visita y se me ocurrió filtrarme entre la comitiva. Entonces me acercan un casco y bueno, me lo incorporo. Claro, entendí que era una serie de símbolo para aquellos que estaban autorizados a entrar a la obra. Y una vez que estuve adentro, no pude con la tentación y, vía celular, transmitimos todo el recorrido del presidente. En un momento dado, no pudo con el genio y me acerqué con el celular a Kirchner. No me miró con ojos de amigos inicialmente, pero advirtió que no había otro periodista y accedió al diálogo. Y así recorrí toda la obra junto a él", Tony Nacusi, periodista de Radio Antena Uno.

La entrevista interrumpida por ¡unas medias!

"Entrevistaba a Federico Pinedo del PRO, que venía de ser presidente por 12 horas. Quien me conoce sabe que soy de usar medias de colores con dibujos. Ese día me había puesto unas medias grises con palmeras rosadas. Eso creía yo, porque en realidad eran flores de marihuana. Mientras nos ponían los micrófonos yo me cruzo de pierna y las medias se me ven, entonces Pinedo me pregunta si yo fumaba y yo le dije que sí, solo cuando alguien me invita acá en el diario. Entonces me miró con una cara de sorprendido. Pinedo se refería a si fumaba marihuana por mis medias y yo hacia referencia a qué fumaba cuando agarraba un pucho de tabaco. Después me di cuenta de eso porque me dijo `te pregunte si fumabas por tus medias´ y yo pensaba que eran palmeras (risas)", Mauricio Laciar, periodista de Diario Huarpe.

Un terremoto en las alturas y la urgencia por informar

"En el último terremoto, me acuerdo que estaba armando los títulos para el otro día para la radio. Y en ese momento se me cayeron muchas cosas en el departamento. Pero no me di cuenta. Tenía una desesperación por salir al aire. Se habían cortado las comunicaciones, no podías llamar por teléfono... con mis compañeros Roberto Olivares y Fabián Aguirre estábamos con la conferencia del gobernador, fue una cobertura súper larga. Cuando termina todo me di cuenta que e mi departamento se había caído todo: portarretratos, floreros, cosas. No sabía si llorar o qué hacer. Pero en ese momento decís `lo que elegí es mi pasó`, porque no me importó otra cosa más que salir al aire. Y nos pasó a todos, postergamos nuestra vida a la entrega que es el acto de comunicar. Fue tragicómico, porque limpiar a las 5 de la mañana, te la debo (risas)", Marian Pallares, periodista de Radio del Sur.

Una llamada inesperada, en un momento crítico

"La anécdota ocurrió en 2001, en el gobierno de Avelín. En ese entonces el ministro de Economía era Ricardo Ortiz. Estaba complicada la situación económica y la noticia era saber qué cantidad de dinero llegaba, vía goteo de coparticipación, para saber si había plata para sueldos y gastos del Estado. Entonces en una conferencia, con no menos de 20 periodista, le suena el teléfono al ministro Ortiz. Saca el aparato y estira la mano, para que lo atienda alguien, y yo, que estaba de periodista, grabando, se lo agarro y atiendo. Digo `hola´ y me piden hablar con Ricardo, pero yo les digo que está ocupado y corto. Cuando termina la entrevista, Ricardo pregunta quién le había llamado y yo alcanzo a decir que era alguien del Ministerio de Economía. ´No, ese es el llamado que estaba esperando para saber cuánto nos transfería y vos le cortaste´, me dice. Lo cierto es que ese día no llegó plata y no se pudieron comunicar con Hacienda", Gastón Sugo, periodista y director de Contenidos de Radio Light.

La historia de Nicanor y otras tantas de "pasillos"

"A las anécdotas las asocio a las cosas buenas. Una especial me sucedió con Nicanor Quinteros, el chico que enseñaba a los demás niños. Es una historia que me emocionó hasta las lágrimas. Uno de los momentos más fuertes que sentí en la profesión. Después otra anécdota simpática fue con Pepe España, camarógrafo. Me acuerdo que llegamos al refugio Francisco, vieja guardia del hospital, buscando la nota con un hombre que tomó un litro de combustible. Cuando llego al lugar, no estaba el guardia de la puerta y como periodistas que somos, nos metimos intrépidamente hasta donde estaba el hombre . Entonces empiezo a preguntar rápidamente por él, porque detrás venía una enfermera a los gritos diciéndome que no podía estar ahí. Cuando encuentro al hombre con el suero, realmente muy mal, me mira y me dice `no soy yo, es el enfermo de al lado´. Me ha pasado cada cosa, pero he disfrutado todo. El periodismo para mí es la mejor profesión del mundo ", Marisa Gil, periodista de Canal 8.

Descubriendo las raíces gracias al periodismo

"O porque no era tan pueblo como buscaba o porque el camino era inaccesible, en Jáchal terminé yendo a Bella Vista. Todas las características de este pueblo cerraban: cerca, camino consolidado, pocos habitantes y la perlita que implica que haya otro pueblo en un departamento vecino con el mismo nombre. Si bien sabia que mi abuelo era de Jáchal, no tenía especificaciones sobre el lugar exacto. Fue una vecina que entrevistada la que me habló sobre los Caballero de Bella Vista. Eran mi familia. Todos los vecinos tenían una historia de los Caballero. En la casa vieja que habitó hasta su muerte mi tío abuelo funcionó la escuela de la localidad. La familia, dueña de hectáreas y hectáreas hasta la ruta, fue la que donó los lotes para construir la capilla y muchos otros espacios comunes. Caminé por esa casa de adobe, llena de arcos y que aún conserva la construcción en la que izaban la bandera los niños que aprendieron a leer y a escribir allí, hace más de 100 años. De alguna manera, me acerqué a mi abuelo, ese hombre elegante, culto, moreno de ojos verdes, que daba cátedra de conocimientos cada vez que charlaba", Natalia Caballero, periodista y editora de Tiempo de San Juan.

Un viaje de "terror" por el centro de Angola

"Los momentos miedo, son los que no te olvidas más. Era el año 2017, en el Mundial de Hockey sobre Patines de Angola. Estábamos en Loanda, pero teníamos que viajar a la subsede del evento en Namibe, que era una hora y pico en avión. Pero era todo un desastre. En el lugar no había hotel y la mitad de los periodistas sanjuaninos decidimos volver . Argentina jugaba dos partidos y el segundo era con Uruguay, es decir, eran 15 goles de diferencia y no valía la pena quedarse, lo podías ver por televisión. Cuando volvemos a Loanda, que venía de atravesar una guerra civil, había muchos militares en las calles porque era peligroso. Nosotros llegamos a las doce de la noche y nadie nos fue a esperar. Entonces alquilamos una combi para trasladarnos del aeropuerto al hotel. Resulta que a mitad de camino, el chofer de la movilidad pide perdón y se para un rato, en el medio de la ruta, un lugar escuro, parecía un campo. Dijimos `acá somos boleta, morimos solos y nos roban todo´. Al final volvió y continuamos el viaje. Fue un susto bárbaro", Walter Cavalli, periodista y jefe de Deportes de Diario de Cuyo.

La entrevista que terminó en susto por el coronavirus

"Una anécdota que se viene a la cabeza fue lo que viví el pasado cuando fui a hacer una nota al control de Bermejo, respecto a cómo vivían de adentro los policías del paraje que hacían los controles a camioneros. Eso fue a fines de julio. En aquel entonces la cantidad de test positivos en camioneros iba en ascenso. Era un sábado. Fui, hice la nota con los policías, sobre sus miedos e historias personales, y me vine a mi casa. Al día siguiente Salud Pública informa que todos los del control habían sido aislados por un test positivo. En aquel entonces era todo nuevo y se daba esto de los escraches a los que se contagiaban. Fue un infierno para mí, el no saber cómo era la enfermedad generaba miedo. Fue angustiante la situación, terrible, hasta que los policías con los que estuve en contacto dieron negativo y yo, lógicamente, también", Cecilia Montero, periodista de Diario La Provincia.

"El día que sentí que estaba hecho para el periodismo"

"Ya llevaba 3 meses como pasante del área deportiva de Diario de Cuyo y una tarde el Jefe de Sección (Walter Cavalli) me mandó a cubrir el entrenamiento de la Selección de Polonia de Voley, que estaba en San Juan para jugar la World League 2010. Salí junto al fotógrafo (Marcos Carrizo) con la misión bien clara: hacer la nota con la gloria del voley, Daniel Castellani, antes de que empiecen a entrenar . El plan rápidamente se quebró cuando me afirmaron que el DT no hablaba hasta después del entrenamiento. Empecé a sudar y "sentir mariposas en el estómago", porque debía llegar con la nota y no estaba cumpliendo con lo planificado. Pasó una hora y media y la ansiedad me carcomía, hasta que puede hablar con el técnico. Llegué a la redacción, respiré profundo y entré al salón. Hablé con mi editor y me dijo `Pibe, tenés las contratapa para la nota con Castellani´. Me invadieron las emociones entre alegría, ansiedad, nerviosismo y miedo a que fuera la peor nota de la segunda página más leída del diario luego de la tapa. Me guardé los sentimientos y me senté en la computadora a escribir. Cavalli dijo que faltaba mi página y que cerraba. Esto le dio lugar a los "popes" del diario a exigirme que cierre en ´20 minutos o que me fuera´. En conclusión, con las manos sudadas y con el peso de mis jefes apurándome, cerré la contratapa de la nota con Castellani en 20 minutos. Juro que recién en ese momento sentí que respiraba y que mis manos dejaban de sudar", Marcos Ponce, periodista de Radio Light FM