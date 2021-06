Desde el IPV contaron cómo será el nuevo plan de viviendas para San Juan

San Juan contará en breve con una nueva operatoria de viviendas. Se llama Casa Propia, Casa Activa y es totalmente novedosa porque está destinada exclusivamente para mayores de 60 años.

Este plan fue lanzado por el presidente Alberto Fernández el jueves, acto en el que participó Sergio Uñac a través de videoconferencia La iniciativa contempla la construcción y entrega de viviendas para mayores de 60 años en complejos especiales, en todas las provincias del país.

Quien dio detalles de su implementación en la Provincia fue el director del IPV, Marcelo Yornet, quien informó que se trata de una alternativa de vivienda para personas mayores de 60 años que tienen la posibilidad de habitar sin ser atendidos, es decir, que son autosuficientes.

El funcionario indicó que para San Juan con este plan se prevé construir 32 unidades habitacionales con dos tipologías: un monoambiente para una sola persona o con dos ambientes para una pareja, es decir que no es apto para una familia con hijos.

Para la realización del plan, Nación pidió al IPV local que busquen un terreno para poder construir estas casas, que debe cumplir con ciertos requisitos, en particular que cuente con una buena accesibilidad. "Estamos viendo el terreno. Nos han pedido que la ubicación no sea en zonas alejadas, sino que tenga una buena accesibilidad. No es necesario que esté al lado de un hospital, pero que se pueda acceder de manera rápida. Estamos haciendo una selección de algunos terrenos en los cuales podríamos ubicarlos. La superficie que solicitan es alrededor de media hectárea, de acuerdo al planteo otorgado y lo que trabajaremos como base, resaltó Yornet.

Uñac y el equipo del IPV participaron del lanzamiento a nivel nacional del plan Casa Propia, Casa Activa.

En este caso, el IPV se propone a hacer una inscripción especial, para luego realizar un sorteo y poder definir así los adjudicatarios de la manera más transparente posible.

Las viviendas del plan Casa Propia, Casa Activa tienen una peculiaridad: se entregan a los adjudicatarios en comodato, es decir, que no la pueden heredar. Si la persona titular fallece, la unidad pasa de nuevo a sorteo para que una persona mayor de 60 años pueda habitarla.

Sobre la financiación, Yornet detalló que gran parte corresponde a Nación, por intermedio del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, y un porcentaje a la provincia. Además, se contará con la colaboración de PAMI y del Ministerio de Desarrollo Humano.