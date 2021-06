La historia del sanjuanino que recorrió 325 Km para colaborar con los que buscan a Guadalupe

El país entero está en estado de alarma por la desaparición de la niña de 5 años Guadalupe Lucero. Las fuerzas de seguridad de San Luis rastrean los posibles pasos de la pequeña que fue vista por última vez el lunes cuando jugaba con sus primero en la puerta de casa. La desesperación es generalizada y un sanjuanino llegó a la provincia puntana para colaborar con quienes están al frente de la búsqueda. Recorrió 325 kilómetros para llevar comida a los pesquisas. Lo poco que tiene lo entregó para que los ánimos de los uniformados y personas de la comunidad no decaigan. Muchos probaron por primera vez las semitas con chicharrones.

"El tiempo estaba frío pero el corazón de este hombre estaba bien abrigado", escribió un medio de la vecina provincia para destacar el accionar solidario del sanjuanino Francisco Sánchez y su amigo Brian Saavedra. Los dos llegaron al epicentro de los rastrillajes en Ruta 7. La llegada, repentina, sorprendió a policía, bomberos y voluntarios que pasaron y pasarán horas extenuantes hasta hallar a la pequeña Guadalupe. De la chata, sacaron cajones repletos de mercadería: frutas y verduras del negocio de Francisco, agua mineral y café. Todo financiado por la fundación Vení, subí que te llevo, que se encarga de dar manos en momentos difíciles. Y qué más difícil que esto.

La camioneta cargada con comida. Entre las donaciones había semitas con chicharrones. Varios aseguraron no haberlas probado antes.

Francisco Sánchez tiene 60 años, es oriundo de Rawson, es propietario de una modesta verdulería en calle Córdoba y España, en el centro local. Ayer a la tarde le dijo a su esposa, "yo me voy gorda". Así, intempestivo. Siguió el caso desde el día uno y estaba ansioso por poder conocer de primera mano cómo avanzan las tareas de investigación. Además de la obvia ayuda, dijo "fui para saber, me da mucha intriga". La curiosidad, el motor de la humanidad y, en esta ocasión, de la solidaridad. Pero no iba a ir a San Luis solo, sin un compañero de viaje. Llamó a su vecino, de 25 años, amigo, compinche. Se subieron a la Toyota Hilux y atravesaron los 325 kilómetros que separan a las provincias.

Repercusiones. Así impactó en la prensa puntana el acto solidario de Francisco.

Francisco, ideador del plan, sabía cómo venía la mano porque su hijo mayor, también verdulero, vive en la tierra de la Punta de los Venados. Él le informó a su padre dónde estaban apostados los distintos cuerpos de rastreo. Llegó a la mañana de hoy. Casi no medió palabra con los lugareños. Dijo a qué iba y lo recibieron con los brazos abiertos, "muy macanudos". La palabra gracias quedaba chica. "Tuve apenas una gentileza, me gusta ayudar", dijo con humildad. Ni siquiera tomaron fotos. Sólo hay un video del Diario de la República, donde da unas breves declaraciones. Nada más.

La sensación en San Luis es de angustia. Francisco y su compañero no iba con ese ánimo, pero la situación los sobrepasó. "Me emocioné demasiado", ante el pueblo movilizado. Y ponderó el "enorme despliegue" de rastrillajes. "Estoy en la parte de las caballerizas, donde es la concentración de actividad, los policía llevan días apostados acá, salen con los caballos, con vehículos, con todo para buscar", refirió. "Contarlo es una cosa y vivirlo es otra", aseguró.

Guadalupe Lucero, de 5 años. Es intensamente buscada en San Luis.

Francisco expresó su deseo y el de todos los argentinos: "Me gustaría que la encuentren ya". Al sanjuanino la desaparición lo toca de cerca, siente que Guadalupe podría ser uno de sus 16 nietos, todos niños y adolescentes. "Estoy angustiado, observando y esperando alguna buena noticia", dijo. Más no puede hacer. Ya hizo bastante y los puntanos así se lo hicieron saber en las redes sociales. "Deberían imitarlo a este señor que hizo tantos kilómetros por su aporte. Dios lo bendecirá infinitamente por pensar en todas esas personas que están pasando tanto frío en busca de Guadalupe. Felicitaciones", comentó una mujer.

Los canes sanjuaninos, también en acción

Urco y Mora, dos canes pertenecientes a la Agencia Regional Cuyo de la Policía Federal Argentina, se trasladaron a la provincia de San Luis para unirse a la búsqueda de Guadalupe, la nena que es intensamente buscada desde el pasado lunes. Estos perros están especializados en la búsqueda de personas y han sido parte de conocidos episodios en la provincia. Tal como el caso del andinista, Eduardo Rivas, que lamentablemente fue hallado sin vida. Y el del nene que se perdió en Albardón, precisamente Benjamín Sánchez, un caso exitoso.

Las últimas informaciones sobre la búsqueda de Guadalupe

En las últimas horas, el secretario de Seguridad de San Luis, Luciano Anastasi, dijo al portal El Diario que "Guadalupe no está perdida; Guadalupe está retenida en algún lugar". El funcionario lamentó que la jornada transcurriera sin novedades del paradero, dijo que la búsqueda es a nivel nacional.

“Trabajamos con el compromiso de encontrarla sana, salva y a la brevedad”, afirmó Anastasi, y diferenció dos etapas de la investigación: una es la de campo, que este viernes volvió a movilizar a 400 policías, a más de 100 bomberos y a un gran números de especialistas locales y nacionales; y otra es la que trata de “resolver los motivos por los que Guada no se encuentra hoy con su familia, las circunstancias de que no se encuentre en el lugar en el que debiera estar y quiénes intervinieron”.