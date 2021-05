Tremendo: murió en una clínica sanjuanina, lo retiraron equivocado y lo sepultaron por error

Un hombre falleció en una clínica sanjuanina, confundieron su cuerpo y, equivocadamente, lo enterraron en un cementerio. Este insólito hecho salió a la luz cuando la familia del difunto fue a la Clínica Santa Clara a buscar sus restos y descubrieron que no estaban.

La hija del fallecido aseguró que, como creían que había muerto de coronavirus, no lo velaron y este viernes fueron a retirar el cuerpo para llevarlo al crematorio. Sin embargo, la sorpresa surgió cuando no sólo no estaban sus restos sino que ya habían sido sepultados por error en el cementerio San José. Desde la institución médica aseguraron que no fue su responsabilidad, sino de la cochería que habría confundido el cuerpo con el de otra persona.

Flavia Bolado contó que, a partir de la confusión, la Justicia intervino en el incidente y que, durante la siesta, exhumarían el cadáver del hombre de 78 años que murió por una complicación renal y reconocerían si se trata de su difunto padre, cuyo cuerpo fue despedido por otra familia.

Desde la Clínica publicaron un comunicado oficial, explicando lo acontecido y señalando la responsabilidad de la funeraria, habría confundido el cuerpo de Bolado con el de otra persona que también murió. Aseguraron que la empresa Lanusse- Annecchini fue contratada por los familiares de ambos pacientes fallecidos, que ingresó a la morgue en soledad (acorde a protocolo) para el retiro del cuerpo de uno de los pacientes, "confundiendo dicho personal los cuerpos, a pesar del correcto rotulado identificatorio de los mismos".

Es que acorde a lo expuesto por las autoridades de la Clínica, Bolado ingresó con un cuadro clínico compatible con COVID 19, por lo que se realizó un hisopado y se decidió su internación en el área destinada a ese tipo de pacientes, a la espera del resultado de PCR. Como el día 5 de mayo se produjo el deceso, estando pendiente el resultado de PCR y cumpliendo con los protocolos vigentes, el cuerpo se trasladó a la morgue.

La clínica sostuvo que al día siguiente, el 6 de mayo, murió otro paciente, confirmado como COVID positivo. Fue por ello que, siguiendo iguales protocolos que los consignados, fue trasladado a la morgue. Allí fue donde la cochería habría incurrido en el error.

"Nuestra institución lamenta profundamente lo sucedido, pero deslinda responsabilidad en lo que respecta al tratamiento y retiro de los cuerpos por parte de la cochería. Clínica Santa Clara cumple estrictamente con todos los protocolos establecidos para resguardo de pacientes, familiares y trabajadores de la salud", manifestaron.

El occiso se encontraba internado en la Clínica Santa Clara desde el lunes pasado por una afección respiratoria y de riñones. Su hija manifestó: "Mi papá estaba en un estado depresivo grave a raíz de la pandemia, del encierro y no poder trabajar. Ya no quería vivir mi papi. Lo llevamos a la Clínica, lo internaron y le realizaron un hisopado el cual le dio negativo. Igual lo dejaron en una sala de casos sospechosos hasta obtener el resultado del PCR".

A partir de ese momento, el hombre se quedó sólo en la Clínica porque no le permitieron a los familiares cuidarlo por la posibilidad que se tratara de un caso COVID 19 positivo. "El miércoles a la mañana mi papá fallece y, como según los profesionales era un caso sospechoso de coronavirus, no podíamos velarlo. En el cementerio nos dieron turno de cremación para hoy viernes a las 8 de la mañana. Estamos en la Clínica y resulta que no encuentran el cuerpo de mi papá. Al parecer y de acuerdo a lo que nos informaron el abogado y la subdirectora del Santa Clara, habría sido entregado a otra familia y ya lo sepultaron", relató increíblemente la hija. El resultado del fallecido PCR que dio negativo

Flavia, su mamá y su hermana fueron informados por la clínica este viernes que el resultado del PCR, finalmente, dio negativo. El testeo, como las fechas lo indican, fue realizado el día martes, pero recién se supo este viernes el resultado. Cabe aclarar que habitualmente se suele esperar tres días, al menos, para obtener el resultado de este estudio.

El motivo del fallecimiento de Alpio Roque Bolado no fue relacionado a COVID-19, sino que fue por una falla renal. La familia aún no tiene certeza de dónde está el cuerpo, si está en el Cementerio San José o en la Morgue del Hospital Judicial, donde hay un fallecido al cual se le está realizando autopsia.

El comunicado de la Clínica

"Clínica Santa Clara comunica

Con fecha 3 de mayo de 2021, ingresa paciente “A”, con cuadro clínico compatible con COVID 19, se realiza hisopado y se decide internación en el área destinada a tal fin, a la espera del resultado de PCR. El día 5 de mayo se produce el deceso estando pendiente el resultado de PCR ; y cumpliendo con los protocolos vigentes, el cuerpo del paciente “A” se traslada a la morgue.

El día 6 de Mayo se produce el deceso de paciente “B”, confirmado COVID positivo, que siguiendo iguales protocolos que los consignados, es trasladado a la morgue.-

Ese mismo día, personal de la empresa funeraria Lanusse- Annecchini, contratada por los familiares de ambos pacientes fallecidos, ingresa a la morgue en soledad (acorde a protocolo) a los fines del retiro del cuerpo de uno de los pacientes, confundiendo dicho personal los cuerpos, a pesar del correcto rotulado identificatorio de los mismos.

Nuestra institución lamenta profundamente lo sucedido, pero deslinda responsabilidad en lo que respecta al tratamiento y retiro de los cuerpos por parte de la cochería.-

Clínica Santa Clara cumple estrictamente con todos los protocolos establecidos para resguardo de pacientes, familiares y trabajadores de la salud.-"