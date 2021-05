Por una supuesta película en Netflix, se armó el conflicto entre un periodista sanjuanino y una productora

En el sector cultural sanjuanino hay disgusto con un supuesto productor de contenidos que organizó una gran movida audiovisual y nunca le habría pagado a los involucrados. Se trata de Cesar Carmona que trabaja como periodista en la provincia y quería filmar una película sobre el Cruce de los Andes en coproducción con México. Según la denunciante, Miranda Garbi, productora que llevó adelante el casting, Carmona le pidió realizar un convocatoria numerosa de actores y realizadores audiovisuales y otras tareas de producción que no le habría pagado. El salarió según la mujer iba a ser en dólares y el contenido iba a ser emitido por Netflix y otras plataformas internacionales, pero el tiempo fue pasando y no tuvo novedades al respecto. Cabe aclarar que en principio no fue difundida la identidad de dicho periodista, pero luego el mismo comunicador quiso dar su versión de los hechos y que lo citaran.

Al parecer hubo 200 personas, entre actores, realizadores y maquilladores, que asistieron al casting y otras pruebas de locaciones, y nunca recibieron una remuneración por el tiempo aportado. Ni tampoco tuvieron datos fidedignos que avalaran de manera real al proyecto, según contó la productora Garbi que salió a aclarar lo que pasó en sus redes sociales.

Garbi cuenta con cierta reputación en el sector cultural local porque trabajó en eventos como la Fiesta Nacional del Sol, y fue la persona seleccionada por Carmona para que ejecutara el casting. "Me convocaron para hacer la producción de una película con un proyecto que sonaba por demás interesante, decían que iba a ser un gran despliegue y el pago supuestamente iba a ser en dólares. Yo acepté y convoqué a 200 artistas de la provincia y otras partes del país. También hubo realizadores, maquilladores y hasta hicimos una supuesta prueba en Barreal, pero todo fue un desastre", comenzó explicando. Y agregó que "el contacto sucedió en el mes de julio del año pasado y en septiembre decía que íbamos a ir a filmar a la cordillera, ahí me empezó a sonar raro porque eso a nivel de realización es imposible y requiere muchos más preparativos".

De todas maneras decidió confiar y en todo ese tiempo se encargó de realizar gestiones con actores y además mantener contacto con productores de México, e incluso mandar carpetas a Netflix, pero luego las promesas no se cumplieron. Según explicó "un día fuimos a Barreal a buscar locaciones y ahí me di cuenta que él no era quien decía ser. Nunca pagaron un peso, le mintió a un empresario de Santa Fe que le hizo pagar desde las cabañas, los caballos y demás. Y también quería filmar en lugares donde eran imposibles con los equipos que habían".

Después de ese viaje, el contacto se fue dilatando y un día no supieron más de Carmona. "Salvo por los dichos de algunos actores con los que esta persona se siguió comunicando, diciéndole que había gente interesada de la India y otros países, porque todo era siempre así. Un contacto en México, otro en la India, Netflix y demás promesas que nunca pasaron. Ahora yo hice una publicación en mis redes para pedirle disculpas a los actores, realizadores y maquilladores que cada tanto me siguen preguntando qué pasó con ese proyecto. Lo que también me resulta raro fueron los contactos que mantuve con gente de México, que no sé si son iguales a él, o si también fueron engañados", finalizó la mujer.

La respuesta de Carmona

"En realidad no se la contrató a ella, se le dijo que se iba a ser un proyecto en conjunto ad honorem entre todos los acotes y la productora. Acá nadie cobró un solo peso, pero la idea era elaborar un proyecto a futuro. Nunca se prometió un sueldo excepto cuando el proyecto se cristalizará", afirmó el periodista Carmona. Y agregó que "ella se presentó para el casting y yo le pregunte si podía trabajar con nosotros en este proyecto".

Según la palabra del periodista "acá hay algo muy importante y creo que es lo siguiente, si Miranda tiene una cuestión personal, yo creo que las personas se pueden sentar a hablar sin ningún tipo de problema. Acá se está trabajando en un proyecto que ha tenido demoras, pero tanto la productora de México como los actores pueden decir lo que está pasado". En tanto que referido al supuesto incumplimiento de haberes, Carmona señaló que "en el casting nunca se cobro y eso lo pueden decir todos los actores. Se hizo un casting para ver la potencialidad de los actores sanjuaninos nada más".

Más allá del cruce de acusaciones, lo concreto es que no hay ningún tipo de contrato entre ambas partes. "En realidad, no hay nada escrito, es la palabra de ella contra la mía. Nunca se le prometió absolutamente nada. La idea era tratar de lograr que se cristalice una película. Yo tengo un gran aprecio por Miranda, pero no entiendo a donde apunta con esto", afirmó. Y finalizó siendo tajante "nosotros tenemos una carta intención de Amazon y estamos trabajando con gente muy sería de México. Por eso decirle a una persona que trabaja hace mucho tiempo que es una improvisada me parece algo terrible".