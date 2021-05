Escándalo en la UNSJ por una catarata de insultos a un profesor: "Zurdo hijo de mil"

Las redes sociales reprodujeron incansablemente un linchamiento virtual contra un profesor de la Universidad Nacional de San Juan a manos de un grupo de estudiantes. El tweet de una participante de la clase muestra la catarata de insultos con que denigraron al titular de una cátedra de la carrera de Abogacía de la Facultad de Ciencias Sociales. Naturalmente, hubo revuelo en la casa de estudiantes. "Zurdo hijo de mil p...", le dijeron, entre otras cosas.

Una estudiante, Luli Molina, compartió las capturas de una clase virtual en Twitter ayer jueves y desencadenó una triste viralización. La joven escribió: "Los que amanecieron tranquilos hoy son mis compañeros". Acto seguido pueden leerse los improperios de alumnos ligados al liberalismo. "Profesor Cómo le va. Se lo digo educadamente, no puede ser tan zurdo, ignorante y adoctrinador. No tiene la más mínima idea de economía. Recursaré la materia en otra oportunidad. Usted es el cáncer de la Argentina, usted y su ideología nefasta, sus conceptos erróneos. Nunca su teoría ha sido plasmada con éxito en una sociedad. Cómo va decir que la emisión no es inflación, zurdo hijo de mil p", escribió.

Los que amanecieron tranquilos hoy son mis compañeros pic.twitter.com/IIynGa2KEe — i|u? (@Lulimolinam) May 6, 2021

Otro alumno dijo: "Yo quería recursar la materia pero sigue siendo igual de zurdo usted profesor Walter, simplemente repite lo mismo todos los años, adoctrinando los estudiantes. Es igual a Kicillof, no sabe nada de economía real y le gusta echar toda la culpa a Macri, en vez de fijarse los problemas del Kirchnerismo. Lástima que es una única cátedra. Algún día volveré a recursar. Pero este año no. No puede ser que sea tan ignorante, que diga que la emisión monetaria no es inflación. Pff, otro título comprado. Payaso".

Entre medio, compañeros de clase pidieron respeto por el profesor. Se trata del licenciado en Ciencias Políticas, Walter Vera, quien está al frente de Nociones de Economía. El politólogo fue lacónico en sus declaraciones. A Canal 13 de San Juan dijo: "No tengo muchas ganas de hablar porque todavía estoy muy shockeado por lo que pasó. Voy a seguir los canales de la facultad". Y aseguró que elevará un informe al departamento de Ciencias Jurídicas de la Facso con quejas sobre el comportamiento de los alumnos.

Al respecto, el director de Jurídicas, Conrado Suarez Jofré, aseguró que: “Estamos ocupados en el tema y no le quepa la menor duda que con el resultado de la investigación se aplicarán sanciones acordes a la incompatibilidad de estas manifestaciones en el plano académico. Ahora hay que determinar las identidades y la individualización de si son alumnos o no. No vamos a tolerar la intolerancia”.