Tarjeta Alimentar en San Juan: tras el DNU presidencial, 42.800 niños se sumarán al beneficio

La semana pasada, el presidente Alberto Fernández decretó un nuevo confinamiento con fines sanitarios para contener el avance del coronavirus en el país. La medida, una Fase 1 de nueve días, trae aparejada la ampliación de beneficios económicos y sociales para aliviar el golpe que significa el parate de la economía. Este es el caso, por ejemplo, de la Tarjeta Alimentar. Antes del DNU, sólo accedían los padres de niños hasta 6 años. Pero, desde este mes, acceden los progenitores con niños de hasta 14 años.

A nivel local, el cuerpo de niños sanjuaninos alcanzado por la Tarjeta Alimentar también se amplió. Según el el titular de UDAI Rawson, Raúl Romero, beneficiará a otros 42.800 chicos de 7 a 14 años. Estos se suman a los 35.000 que ya perciben la asistencia del Estado. Es decir, hay casi 90.000 sanjuaninos menores de edad que están contenidos en ese programa. Al respecto de cómo cobrarán el dinero los nuevos beneficiarios, Romero aclaró que se les depositará en la cuenta que utilicen para la Asignación Universal por Hijo o para otra ayuda social.

PRECISIONES SOBRE LA TARJETA ALIMENTAR

¿Cómo funciona? Su implementación es automática por lo que no hace falta realizar ningún trámite.

¿Qué puedo comprar? Permite comprar todo tipo de alimentos, a excepción de bebidas alcohólicas. No se puede extraer dinero.

¿Cómo me entero si me corresponde o no? No es necesario tramitar la tarjeta porque su implementación es automática, cruzando bases de datos del ANSES y de AUH. El ANSES será quien notifique al titular que está en condiciones de retirar su tarjeta por el banco que determine cada provincia. Las notificaciones se realizarán vía telefónica o por SMS, al número registrado en la base de ANSES.

¿Cómo puedo consultar? Podés comunicarte con el centro de informes del ministerio al 0800-222-3294.

¿Cuál es el monto que otorga la tarjeta?

• Seis mil pesos ($6.000) para las familias con un/a hijo/hija de hasta catorce años de edad o discapacitado.

• Nueve mil pesos ($9.000) en el caso de familias que tienen dos hijos o hijas en la misma franja etaria o discapacitado.

• Seis mil pesos ($6.000) para quienes perciben la asignación por embarazo.

• Doce mil pesos ($12.000) en el caso de familias con tres hijos o más menores de 14 años de edad.