¿Qué opinan los diferentes sectores de la provincia sobre la cuarentena estricta anunciada por Fernández?

Ante la avanzada de la segunda ola de coronavirus en todo el país, el presidente Alberto Fernández anunció, este jueves, que se volverá a un confinamiento estricto a partir del 22 de mayo y hasta el 31 inclusive.

Desde el Gobierno de San Juan, Sergio Uñac, adelantó que la provincia adhiere a las medidas tomadas por la Nación. Así las cosas, se suspenderán las actividades sociales, económicas, educativas, religiosas y deportivas en forma presencial; quedarán solo habilitados los comercios esenciales, los comercios con envío a domicilio y para llevar y sólo se podrá circular en las cercanías del domicilio, entre las 6 de la mañana y las 18, o por razones especialmente autorizadas.

Tiempo de San Juan consultó a dirigentes, deportistas, sindicalistas y empresarios sobre cuál es su opinión sobre las nuevas restricciones y esto es lo que dijeron:

HUGO GORANSKY- PRESIDENTE DE LA UNIÓN INDUSTRIAL DE SAN JUAN

Me parecen medidas adecuadas a la situación de extrema emergencia sanitarias que se está viviendo en todo el país.

RODOLFO COLOMBO- ACTUAR

Por lo que se venía viendo en las últimas semanas, era de esperar que en la zona AMBA sobre todo y en los lugares con más población y circulación de gente como Córdoba y Santa Fe, estuviera la cosa complicada y todos los especialistas decían que había que hacer algo fuerte como para cerrar y evitar los contagios. Desde ahí creo que era inevitable porque de 20 mil casos la semana pasada, hoy rondan los 35 mil. Lo lamentable es que cuando el presiente dice que viene a decir la verdad y que estamos en el peor momento de la pandemia, esto también era previsible. Lo que tendría que haber hecho es decirnos la verdad con las vacunas y con los hisopados, era lo fundamental para hoy a esta altura. Sabiendo que la segunda ola es durísima no se puede evitar, pero sí prevenir y planificar, eso hace la planificación con vacunas y muchos más hisopados, que vos puedas prever la situación, que sea más pasajera y no tener que volver a fase 1, por más que sean pocos días. También está el tema de creer que van a ser pocos días, es durísimo en todo sentido. Creo que no queda otra, pero lamentable la falta de planificación.

DARÍO BUSTOS - PRESIDENTE FEDERACIÓN SANJUANINA DE BÁSQUET

“Me parece que es la única opción que existe en el corto plazo para frenar la circulación viral y el índice de contagios que existen hoy en el país. Hoy no es tiempo de evaluar si lo que se hizo estuvo bien o mal, si las medidas preventivas fueron suficientes o no. Hoy la única opción que existe para llevar un alivio inmediato al sistema de salud, es tomar las medidas que se han anunciado. La responsabilidad es de todos y no podemos dejar en manos de unos pocos el compromiso sanitario. Lo que sí, hay que acompañar a quienes sufren en lo económico con estas medidas porque no todo es sanitario y debemos como sociedad contribuir al bienestar común”

ENZO CORNEJO- DIRIGENTE DEL PRO SAN JUAN

"Necesitamos más vacunas, es hora de establecer un plan de vacunación nacional serio. No podemos seguir postergando un problema volviendo a fase 1, que es lo que ha venido haciendo este gobierno durante más de un año y medio. Como oposición acompaño como desde el primer día cualquier medida Nacional y Provincial, ya que somos conscientes de que el gobierno debe tener las herramientas para combatir esta crisis sanitaria, pero es hora de dejar de actuar con improvisación, y en esto aclaro que entiendo que es una pandemia mundial y que no existe receta aún para superarla, pero los tiempos se están agotando. Una reforma judicial puede esperar, las modificaciones en el Ministerio Público fiscal también, le pido al presidente que nos ocupemos de lo importante, que es garantizar la salud y la economía de nuestro país"

EDUARDO CERIMEDO- PROPIETARIO DE GIMNASIO

“No estoy para nada de acuerdo, me parece que lamentablemente, siguen olvidándose de los privados, de los que generan empleo, dan trabajo y pagan impuestos. Nos estafaron con las vacunas, anuncian ayudas para los más pobres, pero nosotros tenemos que pagar alquileres, sueldos e impuestos y nunca llegan las ayudas. Es más, el gobierno provincial está mandando embargos por deudas de impuestos provinciales en este contexto de crisis. La verdad que esta es la verdadera grieta en el país. Entre los que generan y los que viven de ese capital generado. La verdad estoy muy enojado.

PAULA GUARNIDO- PROPIETARIA DE GIMNASIO

“La verdad estoy indignada, esto ya lo vivimos y no sirvió para nada”

JULIO ROSA- UDA

El protocolo es claro ,volver a fase 1 es volver a la virtualidad. Esperamos la reunión del viernes con el Ministerio de Salud.

NANCY HERRERA - PRESIDENTA DE LA FEDERACIÓN SANJUANINA DE PATÍN

Es muy penosa la situación sanitaria por la que estamos atravesando. El confinamiento es una medida extrema por todo lo que implica. Esperemos que se logre el status sanitario para retomar las actividades que se puedan.