Lo que callan los solteros: estos son los sanjuaninos con los perfiles de Tinder más bizarros del desierto

En cuestiones del amor, nadie sabe mucho de nada, todos vamos un poco a ciegas, viendo qué gusta, qué no y tratando de no repetir errores del pasado. Parece ser que atrás quedaron los días en donde se podía conocer gente en eventos sociales, recitales, boliches y hasta en funerales. Hoy, la pandemia nos empuja a la virtualidad y el desafío es conocer a alguien para pasar el rato, sin contagiarse de coronavirus en el intento.

La Salud es lo primero.

Tiempo de San Juan se propuso hacer una especie de relevamiento en Tinder. Con una cuenta experimental, nos sumergimos en el mundo de las citas online y descubrimos algo maravilloso: el humor es lo que garpa. Es por todo esto que decidimos hacerte el mejor compilado de perfiles bizarros de sanjuaninos en Tinder. Así, si no te animás a abrir una cuenta, por lo menos te podés reír un poco de lo que somos capaces de hacer con tal de tener un poco de cariño, sexo o lo que sea que la gente busca en este tipo de apps.

Pero no nos quedamos ahí, la sexóloga Alexandra Amoros, viene a echar luz sobre el tema. ¿Qué buscamos los sanjuaninos en Tinder? ¿Por qué nos da vergüenza reconocer que estamos ahí? y ¿Cómo ha cambiado la pandemia, nuestra forma de relacionarnos?

"En realidad yo creo que la pandemia ha venido a replantearnos lo que entendemos por sexualidad, me parece lo principal porque hay que ver cómo se nos presenta el desafío de tener que reinventar la sexualidad, sin tanto cuerpo"

Para Alexanda, el humor fue y sigue siendo un arma de seducción muy efectiva. Es por eso, que muchos de estos perfiles a los que hemos decidido llamar "bizarros", siempre con amor, son la regla general en Tinder, por lo menos entre los sanjuaninos.

Por supuesto que tampoco faltan los Tinder de parejas que buscan a un tercero para hacer realidad sus fantasías. Muchos de ellos han encontrado en la aplicación, la alternativa ideal para hacer eso que les da pudor contar.

"Yo creo que nuestra provincia es bastante prejuiciosa. Por suerte las cosas van cambiando y vamos abriendo un poco más la cabeza. Pero todavía nos da vergüenza estar en Tinder, nos da vergüenza ir al Sexshop y nos da vergüenza consultar a una profesional de la salud sexual", reconoce Alexandra.

De hecho, algo que llamó mucho la antención en los perfiles encontrados es que la mayoría, justificaba su presencia en la red social con "la cuarentena". "Estoy aquí solo por la cuarentena", es algo que se repite entre los buscadores de citas de la provincia.

"Es como si estuvieran diciendo: yo no necesito esto para conocer gente, a mí no me hace falta. Así ponen la responsabilidad en algo externo y no en ellos", sostiene Amoros.

¡Atención Sapiosexuales!

¿Prejuicioso yo?

Que un teclado roto no te impida encontrar el amor.

Según nuestra sexóloga de cabecera, hay estudios que demuestran que el Tinder es beneficioso para aquellos a los que les cuesta "entrar en confianza". "Lo que hace es que permite como entrenar a las personas en las habilidades sociales y lo que implica el cortejo, el levante, por ahí para los que son más tímidos o tienen ansiedad social les cuesta y ha sido una gran ayuda", reconoce la profesional. ¡Animate petisa!

Partidazo

Apuntar al humor en los perfiles tiene que ver con venderse, con ponerse en la vidriera. "Hay muchísima gente a la que el humor le parece seductor. Entonces de repente, que tengas un perfil con algo gracioso, habla de quienes somos", asegura Alexandra.

Licenciado en Higiene y Seguridad, busca amante.

No sabemos muy bien por qué decidiste darle click a esta nota pero de todo corazón, esperamos que hayas encontrado lo que estabas buscando y si no... ya sabés: La vida es una lenteja, o la tomas o la dejas.