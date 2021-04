Policía muerto en Buenos Aires: la familia aseguró que la PFA aún no pagó los $140.000 del traslado

El joven cabo de la Policía Federal Argentina Alexis Costa falleció el jueves producto de una neumonía. Murió luego de dos hisopados negativos de coronavirus y una días de sentirse en pésimo estado. La noticia conmocionó a los sanjuaninos. Así lo reflejó una nota de Tiempo de San Juan, donde la hermana del suboficial comprovinciano que vivía en Ciudad de Buenos Aires, contó el periplo que significaba para la familia hacerse cargo del traslado del cuerpo.

Luego hubo versiones cruzadas. La PFA emitió un comunicado el sábado para informar que la fuerza se haría cargo monetariamente del traslado de los restos del uniformado. En un principio, dijo Noelia, ellos se habían negado porque el uniformado no había muerto en servicio. Luego, notificaron que sí lo harían. Pero ahora, nuevamente, la familia aseguró que no fue así, que no hubo tal pago, al menos de momento. Según indicaron, fue producto de la solidaridad de vecinos, amigos, camaradas y la comunidad en general, los que el cuerpo de Alexis Costa retorne a la tierra donde nació.

La mamá de Costa, Laura Tejada, publicó en las redes sociales un mensaje a los sanjuaninos. "Mi hijo llega a San Juan gracias a ustedes, a todos los que nos ayudaron, con sus pequeñas y grandes donaciones. No tengo años de vida para agradecer. Somos una familia humilde y no le sacaría un centavo de más a nadie", escribió, en referencia a quienes aportaron dinero a través de una cuenta de Mercado Pago, que habilitaron para ese fin.

La factura. La madre del suboficial fallecido compartió la foto de la factura, donde constan los 140.000 pesos que pagó la familia para trasladar el cuerpo a San Juan.

La mujer, luego, arremetió con la PFA: "Mi hijo dio la vida por la Policía, pero lamentablemente no estuvieron cuando los necesitó". En otra publicación mostró la factura con los servicios de cochería y transporte del cuerpo por los 140.000 pesos. Aunque, se desconoce si la fuerza federal reintegrará el monto. En rigor, el comunicado reza: "La Policía Federal Argentina quiere llevar tranquilidad a la familia de nuestro efectivo ya, que como ocurre habitualmente en estos casos, la División Orientación y Apoyo al Personal Policial y su Familia se encuentra realizando los trámites administrativos para costear el pago del traslados del cuerpo a la localidad de Pocito.

Los padres de Costa viajaron en auto el viernes a Buenos Aires para encontrarse con el cuerpo y el hermano de Alexis, quien lo sostuvo en sus brazos al momento de morir. Allí hicieron los trámites correspondientes y lograron que este domingo arriben los restos de su hijo. Según informaron, llegará a las 16 al cementerio San Miguel de Rawson.