El antiguo edificio de la ex parroquia de Trinidad será demolido: la historia detrás de esta joyita histórica

Cuando el terremoto del ’44 derribó casi en su totalidad el casco urbano de San Juan, el viejo templo de la iglesia de Trinidad se vino abajo. Sin lugar en donde dar misa, las Hermanas Vicentinas prestaron su edificio para que sea usado hasta que se construyera la nueva sede de la parroquia. Durante algunos años, las actividades religiosas de la iglesia se llevaron adelante en calle General Acha y Pedro de Valdivia. Justamente ese predio, donde aún hay tesoros del San Juan antiguo, fue vendido por la asociación civil Hermanas Vicentinas. Fuentes informaron que Goldstein Construcciones compró el valioso bien inmueble, que ahora será demolido para hacer departamentos.

La historia del edificio se remonta a los años ’20. El sacerdote Dean Balmaceda, cuyo nombre tienen escuelas de San Juan, provenía de una familia muy rica. Los Balmaceda eran dueños de varios terrenos en Trinidad. Impulsados por la fe, decidieron donar una enorme propiedad en calle General Acha y Pedro de Valdivia. Una parte fue para el Arzobispado, donde se construyó la iglesia de Trinidad; otra porción fue donada a las Hermanas Terciarias (a cargo del colegio El Tránsito) y una última parte, que quedó en manos de las Hermanas Vicentinas.

Las Hermanas Vicentinas desarrollaron una intensa actividad. Construyeron un edificio gracias a los aportes de Balmaceda, que fue uno de los primeros asilos de ancianos de la provincia. Luego, cuando la iglesia de Trinidad se cayó por el terremoto, prestaron su edificio para que sea usado como templo. Apenas estuvo lista la parroquia de Trinidad, tal cual la conocemos en la actualidad, hubo mudanza.

La asociación civil se disolvió en San Juan por falta de vocaciones. Fue en ese momento, cuando decidieron vender la propiedad. En el 2018 se concretó la operación. La empresa Goldstein Construcciones es la nueva dueña del predio. Fuentes indicaron que la idea es hacer un complejo de departamentos.

En las redes sociales hay una movida para evitar la demolición del edificio. Dicen que es patrimonio debido a la historia que encierra esta propiedad. Hasta ahora, no hubo respuestas si habrá intervención del área Patrimonio de la Provincia.

Revuelo en el barrio del Bono por otra construcción

Un grupo de vecinos del barrio Del Bono intentó frenar la construcción de un complejo de departamentos en la esquina de Ignacio de la Roza y Hermógenes Ruiz. Según argumentaron, este proyecto inmobiliario va en contra de las normas del barrio, que solo permite la construcción de viviendas familiares. El defensor del pueblo, Pablo García Nieto, intervino en el conflicto.

Lucas Carrieri es un conocido vecino de la zona, quien escribió un descargo público en su perfil de Facebook. Allí publicó: "Como viejo residente del barrio Del Bono y en conocimiento de la posible construcción de un edificio de departamentos de varios pisos en la zona, me apelo a su conciencia y su cultura. El punto no es defender los intereses de un grupo de vecinos, ni mucho menos iniciar acciones legales. El punto es defender el patrimonio histórico urbanístico de San Juan. Don Juan Del Bono, forestó y loteó una zona en ese entonces alejada del centro, hoy barrio Del Bono, vendiendo los terrenos a precios muy módicos e imponiendo reglas tales como: residencias de uso unifamiliar, divisiones con ligustrinas, cuidado de la proporción entre los espacios verdes y los edificables, jardines delanteros a la vista, techos de cerámica y prohibiendo casas de más de dos pisos. Eligió él mismo sus compradores, no por la riqueza sino por la sensibilidad de adherir y respetar su proyecto de vanguardia urbanística y ecológica a pocos años del terremoto. Las casas no fueron lujosas, el lujo fue el verde, la confianza y el respeto entre vecinos y hasta el fresco microclima que se percibía en la zona. Así hoy pasear por el barrio es un placer del que pueden gozar TODOS los sanjuaninos. Barrio Del Bono no es un country privado de lujo. Es un pulmón verde bajo la mirada de la bellísima cúpula del homónimo chalet".

FOTOS: GENTILEZA DEL GRUPO EN BUSCA DEL SAN JUAN ANTIGUO