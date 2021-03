Un Hombre Araña sanjuanino se manifestó frente al Segundo Juzgado de Menores, ¿qué reclamaba?

En el Segundo Juzgado de Menores, ubicado en Jujuy y Laprida, un hombre disfrazado del Hombre Araña protagonizó una singular protesta. En sus manos, tenía un cartel que decía: “Condenado sin condena. Más de 55 meses sin respuesta. No más hijos desaparecidos”. El sujeto, que no quiso identificarse, dijo que no puede ver a sus hijos, razón por la cual decidió encarar la manifestación unipersonal.

El “Peter Parker” aseguró que decidió usar esta metodología para reclamar porque está desesperado y quiere ver a sus hijos. Según el hombre, tiene 14 pedidos de audiencia, todos rechazados y está viviendo esta situación porque hubo una serie de denuncias falsas.

El “Hombre Araña” fue más a fondo y aseguró que sus hijos se escapan a su casa porque quieren vivir con él. “He ido por la vía de la Justicia, pero al no encontrar respuesta he decidido manifestarme pacíficamente. Espero lograr algo así”, dijo el Avenger anónimo.