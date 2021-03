Otro año sin la tradicional peregrinación a la Difunta Correa: así será el protocolo

Por segundo año consecutivo los devotos de la Difunta Correa no podrán realizar la tradicional peregrinación hasta el paraje de Caucete a causa del coronavirus. Cada Semana Santa, los fieles de la santa popular se congregan de a miles en cumplimiento de promesas o para solicitar una bendición. Desde el próximo jueves 1 de abril retornará parcialmente esa costumbre. Habrá un estricto protocolo para los promesantes.

En 2020, las restricciones sanitarias impuestas por el gobierno de Alberto Fernández, obligaron a blindar por completo el santuario de la difunta Deolinda Correa. Fue una medida inédita. Desde que se construyó el paraje se mantuvo abierta todos los días y a cualquier hora. Casi 365 días más tarde, aunque la pandemia no cesa, las prevenciones se flexibilizaron para que los fieles lleguen de manera que sea seguro para la salud y que no se pierdan la posibilidad de realizar turismo religioso. Pero claro, como se mencionó, el incesante peregrinaje de fieles de otrora ya no será igual.

Así estaba el paraje Difunta Correa en abril del 2020.

"Los efectivos policiales afectados al control van a verificar esa situación. Desde Santa Lucía se empezará a fiscalizar de manera constante el flujo de los vehículos y a Difunta Correa pueden ingresar hasta un tope de 500 autos cada 2 horas", dijo el secretario de Seguridad, Carlos Munisaga. Quienes quieren llegar a al paraje deben solicitar el permiso en la página del Ministerio de Turismo (click aquí).

También, desde la secretaria de Seguridad informaron que "los controles de acceso al Paraje Difunta Correa comenzarán en Santa Lucía y estarán a cargo de la Policía de San Juan. Controlarán los permisos de turismo interno y tendrán a cargo el decomiso de bebidas alcohólicas. Luego, habrá otro control en el acceso general al paraje donde el cupo máximo de vehículos es de 500 por día con una capacidad de 40% de ocupación total".

Los promesantes podrán subir al santuario. "El acceso al Santuario, a la Plazoleta del Promesante y las Escalinatas de subida y bajada contarán con un control especial ya que se podrá circular en un solo sentido y se hará sanitización constante en todo el predio y en los sanitarios. También contarán con una disociación especial para los residuos", indicaron las autoridades. Naturalmente, los devotos deberán usar los equipos de protección de rigor: uso de tapaboca, mantener el distanciamiento social y el uso de alcohol en gel.