Tito y Luz, los sanjuaninos de la foto viral que enterneció a todo un país

Eran las 7.10 de la mañana y el sol asomaba. Macarena ultimaba detalles para marcharse a su trabajo y Luz, con su pintorcito color naranja y mochila a estrenar, esperaba ansiosa el momento para asistir a su primer día de jardín. De repente tocan la puerta. Era Tito, un hombre de 77 años que está jubilado desde 2009 y ahora cumple su mejor función, la de ser un “súper abuelo”. Como la mamá no podía acompañar a su hija, Argentino Ontiveros no tuvo mejor idea de ser él quien asista con la niña a su primer día de clases. La imagen fue retratada por la mujer y enterneció a todo un país.

“Mamá no pudo ir, pero ahí estaba él… peinadito, camisa, pantalón de vestir, zapatos. Muy buen mozo nos golpeó la puerta para llevar a su bisnieta al jardín. Su ansiedad era más grande que la de Luz y yo derritiéndome de amor al verla como corrió a sus brazos”. El posteo que compartió Macarena Bazán tuvo 25 mil Me Gustas y 40 mil compartidos. En apenas unas horas recorrió los portales más visitados del país, incluso llegó a México y España.

“Nosotros íbamos caminando, y ahí mi nieta sacó la foto. Nunca imaginé la repercusión que iba a tener después. Es más, ni sabía que había sacado una foto. Alguien en la calle me paró y me dijo ´viste tu imagen en las redes`. La verdad es que nunca pensé que se podía generar esto. Yo acompañé a Luz como antes lo hice con su madre, con Maca. Uno ahora disfruta de esas cosas”, cuenta el protagonista del viral a Tiempo de San Juan.

Tito está casado y jubilado desde 2009. Toda su vida trabajó como carnicero y dice que en Rawson todos lo conocen. Después de abandonar su oficio, se dedicó a disfrutar de la vida, sobre todo de la familia. En este contexto aparece Luz, uno de sus cuatro bisnietos. “Es la mejor compañía que uno puede tener. Su mamá trabaja mucho y se queda casi todo el tiempo en casa. Es la más allegada a nosotros, la regalona. Compartimos mucho tiempo. Además, es charlatana”, agrega el hombre.

Y esa escena, camino al jardín, mientras su madre iba a su trabajo, se convirtió en una más para Tito y Luz. No para el resto. “Mi mamá es docente y ese día no podía acompañarla. Así que mi abuelo se ofreció. El tema es que apareció mucho tiempo antes en la casa. Estaba ansioso. Y esa situación me generó algo, me emocionó, por eso lo publiqué. Ellos tienen un complot permanente, un vínculo muy fuerte. La malcría mucho también”, cierra entre risas Maca.