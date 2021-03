Qué dicen en Turismo sobre la crisis de un simbólico hotel sanjuanino

Cuando se acaba de conocer que el Hotel Pismanta, ubicado en Iglesia, está en grave crisis y a punto de cerrar, la ministra de Turismo, Claudia Grynszpan, dijo que están trabajando en el tema y que buscan preservar los puestos de trabajo pero advirtió que la Cooperativa que maneja el establecimiento debe cumplir con el esquema de inversiones previsto en el contrato.

La funcionaria recordó que en 2020 la Cooperativa tuvo que adherirse a la cuarentena como el resto de los alojamientos pero dijo que ya venía con problemas desde antes. Este hotel tiene una alta carga simbólica en San Juan ya que además de su alto potencial por la zona donde se ubica y las aguas termales que posee, fue insigne años atrás por ser una empresa recuperada, que quedó en manos de una cooperativa de trabajadores.

"Estamos trabajando con el equipo de fiscalización. En algún momento me comentaron que hicieron algún acuerdo con la empresa minera para poder usar esos espacios. Nosotros estamos revisando la situación del cumplimiento del contrato de concesión que tienen desde hace muchos años. Antes de la pandemia, desde 2018, que estamos en diálogo con ellos porque hay incumplimientos, y a través de organismos legales del Gobierno hemos puesto en aviso de estos incumplimientos, que son sobre todo de inversiones que no han tenido", analizó la ministra en diálogo con AM 1020.

El hotel de Pismanta en sus buenas épocas. Fue adjudicado a la Cooperativa en 2006.

Dijo que pidió y se diagramó con la cooperativa un nuevo plan de inversiones. "Hay que mantener las fuentes de trabajo pero seguir cumpliendo con la inversión, así que estamos trabajando en eso", aclaró.

"El hotel necesita estar mejor, podemos acompañar pero la gestión que lo administra debe tomar impulso. Se ha revitalizado el turismo interno y es una oportunidad. Pismanta siempre ha tenido mucha demanda", afirmó. "Cierre no. No podemos cerrar este lugar. Este es el único hotel con oferta termal, creo que debemos avanzar fuerte en que se cumpla con la prestación de servicios. Se va a acompañar y dialogar pero necesitamos inversión. No hay plazos, estamos trabajando", dijo.

El lugar cuenta con 30 trabajadores, según los últimos datos con los que cuenta el Ministerio. Desde el sector de los trabajadores se denunció que una sola persona, de apellido Marinero, está manejando el hotel en estos momentos. Grynszpan dijo sobre esto que "nosotros no analizamos ese tipo de situación sino resultado concreto y el cumplimiento o no de la concesión". Remarcó: "vamos a proteger las fuentes de trabajo pero eso no significa dejar de lado los incumplimientos".