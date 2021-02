Acoso sexual: en San Juan, las empleadas de comercio son las principales víctimas

En el 2020 crecieron las consultas por acoso sexual en el trabajo. La directora de la Mujer, Adriana Ginestar, informó que las empleadas de comercio son las principales víctimas, en general chicas jóvenes que tienen su primer trabajo. Muchas de esas consultas terminaron convirtiéndose en demandas penales.

Si algo llamó la atención al personal de la Dirección fue cuánto aumentaron las consultas por otro tipo de violencia además de la familiar durante el 2020. Las mujeres se animaron a preguntar qué hacer ante casos de acoso sexual dentro del ámbito laboral. En general, las víctimas son mujeres de menos de 25 años de edad, que no tienen experiencia, que tienen su primer trabajo. Principalmente, trabajadoras del comercio.

No siempre las consultas terminan en denuncia penal. La complicación que tienen es conseguir pruebas que respalden sus dichos. Es que, si bien muchas veces los compañeros de trabajo saben lo que sucede, se dificulta que quieran ser testigos por temor a perder sus puestos laborales.

Desde que se inauguró la CAVIG, allí se inician las causas por acoso sexual laboral, al igual que todos los casos de delitos contra la integridad sexual.

Hasta ahora no hay estadísticas de este tipo de consultas en la Dirección de la Mujer, pero a partir del 2021 habrá. La encargada del área, Adriana Ginestar, dijo que desde este año se contabilizarán una a una las consultas y denuncias de acoso sexual, como así también los casos de violencia sexual y de acoso callejero.

Así como crecieron las consultas por acoso sexual también aumentaron las preguntas por hechos de violencia sexual dentro del ámbito doméstico. Durante años, no se consideraba abuso sexual cuando dentro del matrimonio o la pareja el hombre no aceptaba un no como respuesta a ciertas prácticas sexuales.

A medida que avanza la deconstrucción social sobre los distintos tipos de violencia que viven las mujeres diariamente, se incrementan las consultas en la Dirección. Las mujeres preguntan si es violencia que las obliguen a tener sexo por más que el agresor sea su marido o novio. Incluso, muchas mujeres que llevan años de matrimonio consultan por primera vez.

"Hay un proceso de deconstrucción y las mujeres se están dando cuenta a todos los tipos de violencia a los que son sometidas", cerró Ginestar.