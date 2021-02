Con familiares de víctimas, exigen celeridad en los juicios contra femicidas sanjuaninos

Después del femicidio de Úrsula, el caso que despertó la indignación de la opinión pública por la inacción de la Justicia y de la Policía en la ciudad de Rojas, provincia de Buenos Aires, en distintos puntos del país se marcha este miércoles para exigirle al sistema judicial que responda de forma rápida y efectiva contra los sujetos que ejercen violencia de género.

En ese marco, organizaciones sociales se manifestaron en San Juan junto a familiares de víctimas de femicidios. Los padres de Celeste Luna, la joven que murió producto de un disparo del arma de fuego de su novio policía -que ya fue procesado por ello-, se hicieron presentes en la convocatoria que pretende dialogar con las autoridades judiciales y funcionarios de la Seguridad Pública.

Con consignas como 'no es no' y 'no estás sola', representantes de Amas de Casa del país acompañaron el reclamo y pidieron perpetua para aquellos sanjuaninos que fueron procesados por homicidio agravado por el vínculo y por violencia de género. Dos de los nombres que surgieron fueron los de Diego Álvarez, procesado por el asesinato de Brenda Requena, y Matías Mallea, procesado por la muerte de Luna.

La titular de Amas de Casa Laura Vera informó que se reunieron con la presidenta de la Corte, Adriana García Nieto, a quien le hicieron llegar su preocupación por la situación de emergencia que se vive con la violencia de género. Más tarde, está previsto que mantengan un encuentro con el sub secretario de Seguridad Abel Hernández.