Micaela Mallea: la influencer fitness, DJ y estudiante que es un boom en San Juan

En un mundo donde las redes sociales ocupan un importante lugar, las personas usan Instagram como una forma de mostrar su vida diaria, por medio de fotos o reflexiones. Una de ellas en la provincia es Micaela Mallea, una joven muy activa y dinámica de 20 años, que en su plataforma social cuenta con más de 21.600 seguidores y crece a diario. ¿Pero quién es?, acá te contamos.

Mica nació el 14 de mayo del 2001. Bien sanjuanina, tiene un hermano más pequeño, Matías, y admira más que a nadie en el mundo a su mamá Viviana y su papá Marcelo. Terminó su secundario en el Colegio Juan Pablo Segundo y comenzó la carrera universitaria en la Licenciatura en Comunicación Social, cursando actualmente el primer año. En diálogo con Tiempo de San Juan cuenta que es "muy unida" a su familia, además de "definirse muy activa y divertida, ya que disfruto cada cosa que hago".

EL FITNESS, SU VIDA

Micaela hizo deporte toda su vida, ya que desde chica sus padres la llevaron a patinaje artístico, y luego incursionó en el hockey sobre césped varios años, pero lo suyo era el gimnasio. "Siempre tuve esa de que quería ir al gimnasio porque mi papá me llevaba y yo me quedaba esperándolo. Quería entrar y él me decía que era muy chica, así que a los 15 años arranqué ya definitivamente con el gimnasio y dejé hockey y patinaje, me metí al 100 en el fitness", explica.

Una de las varias imágenes que Micaela publica en su Instagram a diario, entrenando a full.

"Entrenar es mi estilo de vida, yo realmente ya no me imagino sin hacerlo, me acostumbré tanto a eso que es como una parte de mi... y si no lo hago me siento rara".

Además Micaela contó que entrena de lunes a sábado, y dio tips para quienes busquen como hacer un buen trabajo en el gimnasio: "voy dividiendo el músculo, nunca hay que entrenar todos los días el mismo músculo porque eso no sirve, comer bien después de entrenar y descansar lo suficiente para que el musculo crezca y lo que hayas entrenado sirva. Y para las chicas las sentadillas al piso siempre", relata entre risas.

El verano pasado hizo un curso de Personal Trainer en la Academia Gualda Training, (de Buenos Aires) y "empecé a tener mis alumnas, de todas maneras antes del curso me hablaban y me preguntaban tips, por eso quise hacer el curso, para reforzar lo que yo ya sabía por experiencia".

Además esta sanjuanina continúa evolucionando en el mundo fitness ya que tiene pensado competir el año que viene. "En 2020 empecé a prepararme para competir en culturismo, en la categoría Wellness, pero no se dio por la pandemia, después estuve media bajón y no estaba al 100% para entrenar y competir, pero por ahora me sigo preparando para competir en enero de 2022", explicó.

UNA INFLUENCER SUELTA EN SAN JUAN

- ¿Por qué crees que la gente te sigue?

- "Yo creo que la gente sigue a las personas cuando suben fotos que les agradan, que te llaman la atención. Yo por lo menos sigo gente que me gusta las fotos que sube o que sube tips de gimnasio, los sigo porque me inspira. Y al igual que con DJS, los sigo porque me gusta lo que hacen y me inspiro viendo. Primero la gente me empezó a seguir por las fotos, hacía sesiones y cosas así cuando era más chica, y después porque empecé a dar más tips de gimnasio, hacía videos entrenando y yo creo que por eso me empezaron a seguir".

Su perfil de Instagram.

"De repente me empezar a llegar un montón de mensajes de chicas diciendo que si las podía entrenar, que si les podía dar consejos; también debe ser porque me gusta recomendar ciertos locales donde me gusta comprar ropa o las cosas que yo tomo para entrenar ya que hace poco me empecé a suplementar y eso también lo cuento, mi manera de entrenar... entonces yo creo que más que nada por eso me sigue la gente y porque me gusta mostrar mi día a día, mi mamá, mi papá, mis amigos, mi novio, y eso a la gente le da curiosidad también", agregó.

Micaela y su papá Marcelo, quien incluso la acompañó cuando fue la entrevista con este medio.

"He tenido comentarios más que nada positivos siempre, pero nunca faltó el que alguna vez me ha tirado un comentario negativo, más que nada es de cuentas falsas. Yo no contesto directamente, no me voy a sentir mal pero casi siempre tengo buenos mensajes".

- ¿Qué papel juega en la actualidad un influencer?

- "Es una persona que esta influenciando a otras personas y por eso para mí es muy importante lo que vos mostrés, el mensaje que des. Me ha pasado ver chicas que tienen varios seguidores y suben fotos o videos, que no está mal, cada uno es dueño de subir lo que quiera, pero salen tomando o fumando.... y a mi me siguen por ejemplo las compañeras de mi hermano que tienen 12 y 13 años, y todo lo que ven, lo toman. Siempre hay que tratar de mostrar lo mejor de vos, lo que vos creas que es mejor para las demás personas también".

Micaela y su mamá Viviana.

- Tips para ser influencer

- "Para mí no tiene nada que ver la cantidad de seguidores que tengas, porque podés tener 100 mil seguidores y no influenciar a nadie. Va en el mensaje que vos des y lo que quieras mostrar. También para mi ser influencer es ayudar a las demás personas, a compartir lo que esté pasando en la actualidad".

LA MUJER DE "MALDITOS SERES"

Cada sábado, de 20 a 23 se emite por AM 1020 "Malditos seres", un programa de radio que además se ve por televisión. Quienes se prenden al dial el sexto día de la semana, disfrutan del entretenimiento en manos de Faustino Moyano, Fabricio Gioja y Micaela, la voz femenina, en un programa "descontracturado y donde se habla de todo", comenta la influencer.

"De lunes a sábado en la mañana están las noticias y no es todo alegría, entonces tratamos de que el sábado a la noche la gente se entretenga, que la gente se olvide y se divierta con nosotros. Nos ponemos a bailar, ponemos música, hacemos notas a personas que les puedan llamar a atención. Tratamos de reírnos todo el tiempo y la idea es que el fin de semana uno se despeje, se divierta con lo que ve", cuenta.

Este trío de amigos preparándose para la foto.

Si uno le consulta por los tres medios de comunicación, ella explica que si bien la radio le encanta, prefiere la televisión: "me gusta mucho la radio porque da a la imaginación... escuchan tu voz y no saben cómo sos físicamente; pero me copa que la gente también vea lo que estamos haciendo".

Ella empezó a abrirse camino en los medios locales mientras estudia, y si de soñar se trata, ella no descarta aparecer en un programa por la pantalla chica sanjuanina. "Me encantaría tener un programa de música como en MTV porque son super divertidos y sí me gustaría conducirlo con alguien, siempre, porque siento que es como más divertido. Está bueno hacerlo solo porque sos vos el protagonista pero con una persona te soltás más, hacés más dinámico el programa".

Sus dos mejores amigos, Matías y Nahuel. "Además de acompañarme en todos mis eventos, son mis asesores de imagen", dice Micaela.

MANEJANDO LAS EMOCIONES... EN SU ROL COMO DJ

El fitness es su pasión, dice Micaela. Pero se suma una más: el ser DJ. Y esta joven practica a diario sus mezclas y ya comenzó a contagiar su hobbie en la noche sanjuanina.

"Me gusta porque desde que empecé a salir a los 18 años siempre decía como en broma que algún día quería ser DJ, porque me re gustaba eso y nunca se había concretado. Un día de la nada aparece un amigo y me dice 'che estoy tomando clases de DJ, te querés venir?´ y le digo 'bueno dale buenísimo´, fui y ahí arranqué. Y la verdad que esto me encanta... practicaba todos los días y encontré una pasión más", explica Micaela.

"Me gusta mucho conectar con la gente cuando estoy tocando".

La influencer reflexiona que "cuando vos sos DJ estás moviendo la sensación de la gente... a mí me gusta que sea todo explosivo, divertido, alegría y eso es lo que me fascina, manejar las emociones de quienes me están escuchando".

Ponga música DJ.

Actualmente Micaela se encuentra tocado los géneros Melody Techno, Techno, Progressive House y House, "aunque en el que más me especifico es en el primero", dice. Además practica en su hogar "10 minutos como puedo estar seis horas", explica, y se inspira en artistas internacionales como Miss Monique, ARTBAT, Camel Phat, y D- NOX.

Por la pandemia aún no ha tocado en boliches, ya que arrancó en este 2021 con su rol como DJ. Pero sí ha brillado en bares muy conocidos de la provincia, en fiestas con amigos, y va en ascenso con su hobbie en un evento más grande, la "White Fest".

Pic de Instagram

JOVEN Y ENAMORADA, A LA DISTANCIA

Micaela se encuentra en pareja hace pocos meses, y muy enamorada, con una particularidad que para muchos es un impedimento, y para ella no: la distancia. Su nombre es Maximiliano, pero vive en otra provincia. "Nos conocimos por redes sociales, siempre nos escribíamos hasta que se dio la ocasión de conocernos. Él viajó a la provincia, después de un tiempo empezamos a salir hasta que finalmente nos pusimos de novios".

"La verdad que la distancia no es un inconveniente para ninguno de los dos porque pasamos mucho tiempo juntos, que él viva en otra provincia no es un obstáculo ya que hacemos que la distancia no exista. Me acompaña en todo momento".

SI QUERÉS CONOCERLA MÁS A FONDO, ESTE VIDEO CON RESPUESTAS IMPERDIBLES ES PARA VOS:

Acá te responde cuál es su equipo de fútbol, color preferido, cita ideal, entre otros detalles que seguro te preguntas.