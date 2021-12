Los inicios en la comedia, testimonios de standaperos principiantes sanjuaninos

Ella comenzó en el 2020, él hace 3 meses. Ambos encontraron en la comedia un lugar para ser ellos mismos desde el humor sano autorreferencial, donde cada anécdota toma fuerza gracias a la preparación y el trabajo previo. Silvina Carrizo y Nicolás Rímolo cuentan cómo comenzaron, sus primeras experiencias y lo que le falta a la provincia para explotar el Stand Up.

Silvina es docente de música, y si bien tiene varios escenarios encima, cuando lo tuvo que hacer con micrófono en mano ante un público que esperaba reírse vivió una adrenalina distinta. Sus inicios fueron en el 2020, durante la pandemia, lo cual generó muchos contratiempos ya que no tuvo la estabilidad que esperaba debido a la presencialidad y la no presencialidad que se fueron dando a lo largo de los meses.

Sobre el material que utiliza, Silvina comenta que cada cosa que se le va ocurriendo la anota en un grupo que tiene con ella misma en WhatsApp, para luego desarrollarlo primero ante otros standaperos sanjuaninos que forman del grupo Comediantes de Pie, y después ante el público local.

En cuanto al futuro del Stand Up, Silvina expresa que faltan espacios en la provincia para poder desarrollar la actividad en ambientes acordes. “Muchas veces nos ha pasado estar en bares, pero tenés los mozos que pasan por el medio, las personas que no fueron a ver comedia entonces charlan, que está bien, pero una está ahí, delante de ellos y es difícil poder mantener la energía. Cuando nos presentamos en espacios donde la gente pagó entrada para ver comedia, el ambiente es distinto, pero no hay tantos espacios para que eso suceda”, comenta.

“Me gusta mucho hacer reír, por eso elegí el Stand Up”, comenta Nicolás Rímolo, quien encontró en el taller “Tire y Empuje” las herramientas que necesitaba para poder trabajar su comedia. Sus inicios son muchos más recientes que los de Silvina, ya que en septiembre de este año realizó el primer taller y ya estuvo dos veces en escena. “En el escenario fui muy feliz, lo viví con mucha emoción y no veo la hora de volver a hacerlo”, comenta.

Nicolás elige sus propias historias de vida para construir los relatos que cuenta en escenario. Su hijo se ha convertido en la principal fuente de inspiración, ya que está presente en cada chiste de una u otra manera.

Si bien no espera vivir del Stand Up, si es algo que no le gustaría dejar de hacer, ya que encontró en la comedia un lugar donde ser él mismo.

Gonzalo Robelis, reconocido standapero sanjuanino que colaboró en la formación tanto de Silvina como de Nicolás, resalta que en la provincia es difícil vivir de la comedia. “Estamos a años luz de lograr eso. Faltan comediantes, falta público, faltan lugares, falta mucho; pero desde el 2019 que vamos por buen camino para mejorar esto, sin dudas”, destaca.