¿Dónde están los carritos del tradicional jugo de naranja sanjuanino?

Pocos son los sanjuaninos que nunca pararon en un carrito expendedor de jugo de naranja de la Peatonal. Es más, sería lícito apostar y que alguien asegure que no, que un mañana de verano -con el Sol en su cenit y una sequedad resquebrajante- no pagó unos pesos por un buen jugo al paso. Pero todo sería conjetural. Lo cierto es que los carritos están arraigados en el paisaje del centro de San Juan. Y es por eso que varios se extrañaron al no verlos ubicados en la intersección de calle General Acha y Rivadavia, frente a Plaza 25 de Mayo.

Tiempo de San Juan consultó con comerciantes vecinos, varios preocupados. El intenso calor ya comenzó y aún no aparecen los expendedores. En el puesto de diarios de la esquina más próxima indicaron que "no sabemos cuándo van a volver, saben venir por estas épocas, pero seguro están esperando que haya más calor, y sobre todo que haya más gente en el centro". Una señora, que pasaba por el lugar y escuchó las declaraciones, se acercó a recordar: "Hacen mucha falta, yo sabía traer a mis nietos los sábados, que eran de paseo. Ojalá vuelvan".

Ante esto, este medio habló con Cayetano, uno de los propietarios de la marca de juego de naranja más famosa de la provincia. La realidad es que esperaron un poco más para lanzar los carritos a las calles, pero que "la semana que viene largamos". Iban a estar desde esta semana, pero los feriados se interpusieron. El hombre describió la situación económica compleja: "La gente está más seca que lengua de loro". "Si Dios quiere y la Virgen, el otro lunes ya estamos", dijo.