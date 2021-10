Subí el volumen: nace una central de podcast made in San Juan

El mundo está cambiando en nuestras narices, sobre todo para aquellos que de usar alguna vez un teléfono público pasamos a tener una computadora en nuestro bolsillo, no sólo para llamar a otro sino para conectarse con el mundo. En ese contexto donde la tecnología avanza sin dar respiro, surgen nuevos espacios y formas de comunicar que dan lugar a formatos como el podcast.

Para quienes todavía no escucharon uno o no saben bien de qué se trata, un podcast es en resumen un contenido en audio disponible a través de un archivo o streaming. Su ventaja -a diferencia de la radio- es que es bajo demanda, es decir que el usuario lo escucha cuando quiere y una de las plataformas más usadas para el consumo de podcast es Spotify, que obra cual Netflix con un extenso catálogo de contenidos.

En esta nueva realidad, un grupo de jóvenes que reside en la provincia busca aprovechar al máximo las herramientas que tiene a su alcance para hacer escuchar su voz al igual que darle la oportunidad a otros de hacer lo mismo. Así fue como nació Caja Blanca, la primera central de podcast de San Juan que comanda Victoria Seguín y David Alos, quienes convirtieron una loca idea de sobremesa en realidad.

Es que la sanjuanina y el mendocino que se conocieron el año pasado en clases de improvisación en el IOPPS conectaron de inmediato y decidieron llevar adelante el proyecto que fue mutando y se transformó en algo más grande de lo que imaginaban. Con un ímpetu similar al que tuvieron los 'locos de la azotea', los argentinos que realizaron la primera emisión radial a nivel mundial, los protagonistas de la nota terminaron creando su propio estudio de grabación para producir su contenido aunque el escenario no fue una terraza (como la del Teatro Colón), sino un garage donde montaron su propia escena.

Al mismo tiempo que resolvían los contenidos del podcast con su sello, al que bautizaron 'Saltando el alambrado', la primera producción integral de la central, armaron con esfuerzo su espacio de trabajo. En plena construcción y concreción de sus planes, pensaron que su nuevo hábitat podría ser funcional para otras voces, entonces así la inversión tendría mayor sentido.

"Creemos que muchas voces no están encontrando el lugar adecuado y que hay grandes ideas dando vuelta, pero que no tienen los recursos necesarios para encarar el proyecto. Ahí entramos nosotros con nuestra propuesta", comentó el oriundo de Godoy Cruz. En ese sentido, explicó que sus servicios no sólo se limitan a ofrecer un sitio para grabar podcast sino que se expanden en la técnica, la producción, la distribución y cualquier tipo de colaboración que se precise.

Inspirados en desarrollos que ya se realizan en provincias como Buenos Aires y Córdoba, como la Podcastera, emprendieron el desafío de abrirse camino en un negocio que prácticamente no existe en la provincia. "Por lo que sabemos, somos los únicos que están haciendo esto en San Juan. Lo que pretendemos es generar nuevos espacios para que la mirada ciudadana gane más terreno", explicó David.

Si bien él es comunicador institucional y tiene vínculo con los medios, su co equiper viene de otro palo pues es productora de seguros y, en el mix que lograron, apuntaron a ofrecer -tanto en su contenido como en su espacio- una bajada menos encofrada en los conceptos periodísticos y más cercana a su perspectiva, sin ataduras de ningún tipo.

Tampoco, según señalaron, estaban dispuestos a volcar su creatividad en formatos convencionales como los que ofrece la radio. "Queríamos hacer algo nuevo, algo distinto a lo que ya hay. Buscamos generar una comunidad, un ida y vuelta real con el que te escucha, más allá de una consigna como la que generan los programas de radio", aseguró Victoria y agregó: "No queremos bajar línea como sí se impone en los medios convencionales, sino dar a conocer nuestra verdad, no como absoluta, sino como una opinión más que enriquezca a otro".

Sin tener que amoldarse a los intereses o a los corsets ajenos, quienes aclaran que no son palabra autorizada de absolutamente nada son parte de una nueva corriente de 'hacedores' que, en lugar de intentar ocupar los espacios, los crea para sacudir el estatus quo. Sobrados son los ejemplos en la actualidad de ello, con influencers, youtubers y streamers que se suman a la lista de nuevas ocupaciones. Si no, googleen cuánto gana Ibai Llanos al mes por sus directos en Twich (145.837 dólares).

"La base tecnológica está al alcance y se pueden hacer trabajos de igual o mejor calidad que en un estudio de radio", comentó David al mismo tiempo que Victoria confesó que su proyecto es ambicioso al punto que les gustaría ser escuchados en otras provincias, tal y como sucede con productos que trascendieron la radio porteña y que ellos mismos escuchan por gusto. "Sería raro que un programa de radio de acá fuera escuchado fuera de la provincia. Esa es la ventaja que tiene un podcast, su alcance", expresaron.

Enamorados de su proyecto, con el que sueñan conquistar otras plataformas de streaming, manifestaron que la central de podcast propone una inclusión y diversificación real. Sostienen que, a pesar de que un pensamiento se imponga sobre una mayoría y por decantación se refleje en los medios convencionales, no quiere decir que no hayan otras opiniones -aunque en menor cantidad- opuestas.

"En la provincia, notamos una mirada tendenciosa, retrógrada y machista en muchos aspectos. Nosotros, por el contrario, creemos que la inclusión tiene que ser verdadera, no sólo del discurso sino que salimos a buscarla", aseguró David. Por su parte, Victoria añadió: "Dentro de nuestro contenido abordamos temas como la educación sexual y cuestiones relacionadas al colectivo LGBT. Esas realidades nos interesan".

'Saltando el alambrado', algo más que un nombre

Además de ser un chiste interno de un mendocino que se vino a vivir a San Juan con una sanjuanina que ofició de anfitriona y lo recibió con los brazos abiertos, los creadores de la central de podcast explicaron que el nombre que le dieron a su propia producción representa un concepto más amplio.

"Más que alambrado, históricamente en Argentina siempre estuvo la famosa grieta. Desde que existían unitarios y federales, pareciera una obligación estar de un lado y de otro. El desafío está en cruzar del otro lado, tiene que ver con descubrir cómo son las cosas desde esa otra perspectiva", dijeron y concluyeron: "Al fin y al cabo, el alambrado o la grieta están en un mismo espacio y depende de uno tomar la decisión de cruzar y ponerse en el lugar de otro".

Cada episodio de 'Saltando el alambrado', compuesto por varias secciones, se publica todos los viernes. Cine, política y un resumen de noticias random son parte del menú que ofrecen, además de tratar temas puntuales con la miradas de expertos.

El Dúo Dinámico, literal

David es fanático de Batman y eso se nota a la legua. Es que si no tiene la remera con el símbolo que distingue al Caballero de la Noche, alguna referencia lo acompaña, y en esa combinación con Victoria, que en apariencia no despierta sospechas pero tiene su lado freaky con devoción a Marvel y todos sus superhéroes, le calza justo el traje de Robin por lo que conforman un verdaderos Dúo Dinámico.

"Yo soy una caradura que busca expresar su lado más creativo, después de cumplir con su trabajo que se reduce a permanecer en una oficina. Él me guía en todo este mundo que es nuevo para mí", admitió la autora de 'Vicky versus', la columna en la que expresa su indignación por cuestiones que la rodean día a día.

Con una química que traspasa el auricular de quien los oye, se conocieron en circunstancias impensadas cuando las restricciones de la pandemia comenzaban a flexibilizarse. "Yo había llegado en febrero del 2020 y de repente se cerró todo, así que no tuve chance de conocer a nadie", contó David quien apenas vio luz tras la oscuridad se anotó en teatro para conocer gente nueva.

"Lo mío partió de la necesidad de conectar con otros, después del encierro que para los que vivimos solos no fue fácil", señaló Victoria, quien también reconoció que el mundo de la expresión siempre le despertó la curiosidad y por ello cuando tuvo la oportunidad no desperdició el tiempo.

Quien sabe, quizás si no hubiera habido pandemia no se habrían conocido. Tampoco su idea habría surgido en la mesa de algún bar y ni siquiera estas líneas existirían. Por algo hay algo llamado destino y para el caso (y para un cierre digo) aplica a la perfección.