Fatal comienzo del 2021 para una familia sanjuanina: murieron padre y madre con horas de diferencia

A veces el infortunio se cierne sobre un grupo de personas, se ensaña, los tortura. Este es el caso de una familia sanjuanina que sufrió, sufre y sufrirá la muerte de los dos padres, quienes por distintas razones fallecieron con diferencia de horas. Dejaron cuatro hijos a la deriva. La tragedia marcó el inicio del 2021 para ellos. Su tía, Marcela Aballay, dijo a Tiempo de San Juan, azorada, ““ni en las peores películas se ve algo así”. Ahora piden ayuda, básica, algo de mercadería y ropa. Son mayores de edad, a excepción del menor de 14, pero están desempleados o hacen changas para sobrevivir.

Griselda Gaetan, tenía 54 años, padecía cáncer de mama y obesidad mórbida. Dio batalla durante mucho tiempo contra la enfermedad, pero el 21 de diciembre se descompensó. “Se le reventaron los pechos”, contó la familiar. Ingresó al Área de Oncología del Hospital Rawson y las células malignas recorrieron la sangre hasta llegar al cerebro. Su pareja, Guillermo Aballay, de 49 años, diabético y con reiterados problemas en el corazón (tenía estent y catéter), tuvo un “golpe de azúcar” al conocer estado de la mujer. El 29 de diciembre quedó internado, sólo porque tenía fiebre, en el Área Covid-19 del mismo nosocomio.

“Guillermo era diabético emotivo, estaba muy unido a Griselda, cuando a ella la internaron a él le dio el golpe de azúcar, y antes ya no quería comer ni levantarse de la cama”, y después el corazón no pudo soportar el golpe. Con su esposa convaleciente, Guillermo entró en paro a la 1 del primero de enero: lo salvaron los médicos. A las 5.30 tuvo un segundo paro cardíaco: los médicos firmaron el acta de defunción. Por ser presuntamente un paciente Covid-19 positivo, los hijos no pudieron verlo, murió en soledad.

La hija mayor de la pareja chimbera, Cinthia Aballay, de 27 años, cuidaba de la madre hasta el fallecimiento de su padre. Se ausentó dos días por los trámites de su padre. Griselda empeoró, le faltó oxígeno. El 3 de enero murió. En 72 horas, los sostenes de la familia desaparecieron. Y los cuatro hijos quedaron a la deriva. Tiene edad para trabajar, pero están desempleados, “buscan y no consiguen, está muy difícil conseguir trabajo”. El hermano de 18, Gabriel, hace changas.

“Ahora van a tener que reorganizarse para poder llevar una casa adelante. Por eso le pedimos a los sanjuaninos, de la forma que la gente pueda, que nos ayude, con mercadería, ropa, colchones”, dijo Marcela.

En caso de poder colaborar, comunicarse al 2645627826.