Dura historia de una semitera sanjuanina: sale a vender porque no puede pagar el alquiler

Liliana Tello es una de las invisibles de la ciudad. Todos los días, cientos de personas pasan a su lado y hasta compran sus productos, pero sin prestar mayor atención. Es parte de la vorágine cotidiana. Sin embargo, un joven sí se detuvo a mirar el rostro de la trabajadora. Y posteó en sus redes sociales una breve historia que se hizo viral. "Ella es Liliana es una señora que pasa todas las mañanas por el Patio Alvear a vender sus semitas, hoy le pregunte si me daba permiso para que nos saquemos una foto y poder hacerle publicidad por face. Y se me largó a llorar de la emoción por que me comentó que ella está solita y gracias a lo que vende tiene para poder comer y pagar su alquiler".

De inmediato, varios medios de comunicación se hicieron eco y convirtieron en noticia la vida de esfuerzo de la mujer sanjuanina. En las últimas horas, la misma mujer dijo que fue un boom de ventas apenas viralizada la publicación. Lo que sumó unos buenos pesos y ayudó para su fin último: pagar el alquiler.

Liliana es una mujer acostumbrada a luchar contra la adversidad. No le teme a nada. Hace poco contó su historia. Vive con lo justo, tiene lo suficiente para comer, pero tiene que salir a vender sus productos (desde semitas hasta pan dulce, pasando por prepizzas) para lograr pagar el alquiler de su vivienda en calle Alvear y San Isidro. Tiene una hija que es maestra jardinera y una nieta que está por ingresar a la Universidad. Liliana edificó una familia en base al trabajo.