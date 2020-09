¿Cómo se gestó el éxito "Llamen a la Noriega"?

Lo que era pensado para exponerlo en tandas publicitarias en un programa sanjuanino, terminó convirtiéndose en una de las tendencias de la red social Twitter durante la jornada del domingo. Precisamente, se trató del spot publicitario realizado para la abogada sanjuanina, Filomena Noriega.

Los gestores de la publicidad fueron Pablo Amado y Santiago Rezzano Klement, realizadores del programa televisivo "Archivos del Crimen San Juan", que sale los domingos a las 22 horas en Telesol. Los mismos buscaron a la letrada para que publicitara en sus espacios publicitarios como una clienta más. "La idea era que saliera un zócalo pero los chicos vinieron con una mejor noción: hacer un video con actores y recreaciones", afirmó Noriega.

Con el 'ok' de la abogada, Pablo Amado y Santiago Rezzano, realizaron un spot donde se expusieron dos episodios penales (un accidente de tránsito y un allanamiento por droga) y uno civil, de familia precisamente. Al finalizar la escena, el protagonista dice "Llamen a la Noriega", en referencia a los servicios de la letrada.

"El 'Llamen a la Noriega' fue una analogía con la serie estadounidense Better Call Saul y salió porque nuestra clienta dijo que muchos la comparan con ese personaje de ficción, en si nosotros trabajamos como una productora independiente y nos pareció interesante darle una vuelta de rosca por ese lado, pero en si no es que nosotros trabajemos de manera particular con la abogada" dijo Amado, uno de los realizadores de la publicidad.

Sobre el rodaje, los jóvenes del programa utilizaron dos sectores de la provincia: una calle del barrio UDAP de Santa Lucía y un domicilio del barrio Chimbas II, de Chimbas. En tres o cuatro días lograron realizar las filmaciones, según comentó uno de sus productores.

En cuanto a la viralización, los chicos le enviaron el video a Noriega sobre el domingo al mediodía. Aún no saben el nexo, pero el spot fue publicado por un periodista mendocino en su cuenta de Twitter. Luego, los diarios mendocinos realizaron una nota periodística. Finalmente, uno de los actores de "Los Simuladores", Federico D´Elía, lo retuiteó en su perfil y, de esa manera, llegó a Buenos Aires. Actualmente, tiene más de 324 mil visualizaciones.

Por último, otro dato a destacar, es que el video debiera haberse estrenado a las 22 del domingo, horario de "Archivos del Crimen", pero se terminó viralizando previo al inicio del programa. También, los productores recibieron el llamado y saludo de un gran cineasta argentino como Martín Piroyansky.