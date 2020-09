Remis Oeste, la empresa sanjuanina que inventó la burbuja sobre ruedas

Cada vez que un pasajero pide un remis a Oeste, se sube a una verdadera burbuja sanitizada, lo que le da la seguridad de viajar seguro tanto él como el chofer. En estos tiempos de pandemia, la empresa es la única de la provincia que ha implementado un novedoso sistema basado en un aspersor de desinfectante que se activa con un botón, ideado por el propietario, Daniel Pérez.

"En Remis Oeste se la ha puesto a cada vehiculo una cantidad de componentes que terminan haciendo del habitáculo posterior una cabina sanitizante y que es para darle seguridad tanto al pasajero como al chofer", valoró Pérez.

El empresario explicó a Tiempo de San Juan que el sistema de desinfección es prácticamente automático. "Cada vez que un cliente se baja del móvil, se activan unos aspersores nebulizadores que provocan como un humo en el habitáculo. Lo activa el conductor con sólo apretar un botón", explicó. Se trata de "una idea muy sencilla pero muy efectiva", que se logra usando el mismo desinfectante que se utiliza en los arcos sanitizantes, de venta en el comercio local. Tiene un olor agradable y si cae en la ropa no afecta. Además, el desinfectante tiene un poder residual de alrededor de 8 horas.

Pérez contó que el sistema "es invento de Remis Oeste, que salió de una propuesta que se me hizo desde Buenos Aires. Me ofrecieron hacer cabinas de desinfección para los coches. Yo dije que a mí me interesaba desinfectarlos por dentro. Yo tengo fincas así que me hice una idea de cómo aplicarlo en el vehículo mediante los aspersores".

Esta innovadora forma de cuidar el estado sanitario de la provincia arrancó el 4 de septiembre cuando todos los móviles, un total de 650, volvieron a las calles con el sistema de cabina instalada.

"Es un gran esfuerzo que hizo la empresa para cuidado de todos y lo importante también es que no va a la tarifa del cliente", resaltó Pérez. Para dimensionar este esfuerzo vale destacar que cada móvil maneja en promedio unos 20 viajes diarios, con lo que en toda la flota en una jornada se activa unas 13.000 veces, y unas 390.000 al cabo de un mes.

Si bien este mecanismo responde a la pandemia de COVID-19, el empresario dijo que llegó para quedarse, porque es efectivo contra muchas otras enfermedades y redunda en beneficios para todos. "Esto no se va a sacar, estamos preparados para que quede en el tiempo, sigue siendo una buena forma para desinfectar, y es una desinfección que mejor no va a haber", evaluó. "Si todos los medios de transporte lo usaran sería muy bueno", opinó.

Esta "burbuja" se suma a las medidas ya tomadas, en torno al protocolo determinado por el Comité COVID-19, que se cumplen a rajatabla, como son la separación del conductor del pasajero por medio de un acrílico y uso del barbijo y alcohol en gel. El mecanismo del botón es una iniciativa totalmente aparte, que le da valor agregado a los ya reconocidos servicios de esta empresa líder en remises en San Juan.

Para acceder al viaje seguro, los clientes pueden bajar la app de Remis Oeste disponible para Android y Apple, que permite conocer la demora del coche, calcular el valor del viaje anticipando el destino, compartir el viaje para seguimiento por ejemplo los padres que mandan a sus hijos a la escuela (en épocas normales) y consultar todos los historiales de viaje.