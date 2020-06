Confirmado: a 14 días desde que se internó al quinto paciente, no hubo nuevos casos de coronavirus en San Juan

Hasta las 18.30 de este martes 9 de junio hay dos casos positivos (los tres primeros ya obtuvieron el alta) y además se reportaron 6 casos en estudio o sospechosos en proceso de laboratorio. Además, se realizaron 162 testeos en las últimas 24 horas cuyos resultados dieron negativo. En total hay 511 personas cumpliendo la cuarentena y 3.911 personas ya cumplieron con el aislamiento.

Este martes era un día bisagra en el escenario sanitario provincial ya que se cumplen 14 días desde la internación del quinto y último paciente con coronavirus sanjuanino, período base de aparición de contagios. Y no hubo ninguno. Por eso, en Salud Pública celebran a la vez que mantienen la cautela.

"Estamos contentos porque no ha aparecido ningún caso nuevo relacionado al caso cinco. Recordemos que caso número cinco fue un contacto estrecho del caso número cuatro, entonces el transitar estos últimos 14 días ha sido difícil, de estar angustiados, pensando no solamente por la familia sino por el personal en general del hospital, del equipo de salud, y no ha aparecido ningún caso de contacto estrecho", valoró la jefa de Epidemiología local, Mónica Jofré, en rueda de prensa.

La funcionaria explicó que hoy se cumplen los 14 días y las personas que fueron aisladas por ser contactos estrechos del médico infectado ya tienen sus dos test negativos, con lo que este martes estarían saliendo del hotel donde se encuentran realizando el aislamiento.

Hasta el último parte, eran cero los casos sospechosos. Este número va variando de acuerdo a la llegada de los repatriados a la provincia, pero ya no se trata de gente que estuvo expuesta a los sanjuaninos con COVID-19 confirmados, que en total siguen siendo cinco. De ellos, quedan internados dos: la médica y su par a quien contagió. El camionero hermano de la doctora fue dado de alta y ella está a punto de irse del Hospital también, mientras el médico continúa en estado "delicado".

La médica con coronavirus, dijo Jofré, "ha evolucionado muy bien y permanece clínicamente estable, sin fiebre". Sólo se espera, para darle el alta, que le den negativo dos test seguidos. Se prevé hacerle el análisis el jueves y, si da negativo, repetirlo el viernes, lo que podría determinar que esté fuera del hospital este fin de semana. Esta mujer deberá afrontar una causa judicial en su contra tras la denuncia que hizo Salud Pública por negligencia. "Ella se encuentra clínicamente bien, no es que se ha prolongado su internación porque se ha complicado su cuadro, simplemente necesitamos tener esas dos PCR negativas para que se pueda ir", aclaró Jofré.

Por su parte, el médico infectado dijo que cumple con 14 días de internación y está evolucionando "de forma delicada, probablemente no como uno quisiera. Pero recordemos también que hay otros factores a tener en cuenta como es la edad, con lo cual entra dentro del grupo de riesgo por ser mayor de 60 años e inmunodeprimido. Entonces por ahí va a ser más lenta la evolución, lo cual no significa que esa evolución sea torpe. Se encuentra en estado delicado. Tenemos que tener un poquito más de paciencia y estar pendientes de cómo evoluciona", dijo.

El médico con COVID-19 recibió tratamiento con plasma de pacientes recuperados justo el día que empezó a complicarse su cuadro pulmonar que es cuando está indicado. Con esto, "mejoró su cuadro respiratorio, ha sido buena la respuesta, pero hay que también estabilizar el resto de las funciones como la renal, la hepática, etcétera", analizó la jefa de Epidemiología. A este paciente se prevé también este jueves o viernes hacerle un hisopado de control.

Sobre la situación de contagios, Jofré dio cuenta de un escenario optimista: "es muy difícil que pasando los 14 días tengamos casos relacionados al caso cinco". Sin embargo, seguidamente advirtió que "pero sabemos que este virus siempre nos trae alguna novedad. En ese sentido, si igual estamos alerta permanentemente trabajando con la vigilancia que es 24 horas al día".

La situación epidemiológica determina en gran parte las decisiones del Comité COVID-19 provincial sobre la administración de la cuarentena, y si el escenario favorece, junto a la buena conducta social, es posible que se den más flexibilizaciones y en menor tiempo.