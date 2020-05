Las iglesias sanjuaninas vuelven a abrir para rezos individuales, con barbijo y alcohol en gel

Tras el comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) y la autorización del Gobierno Nacional, las iglesias comenzarán a recibir a los fieles para rezos individuales y confesiones.

En San Juan, los fieles podrán volver a los templos a partir del próximo lunes 18 de mayo y deberán cumplir estrictamente los protocolos de seguridad acordados entre el Estado y la Conferencia Episcopal Argentina.

Según confirmó la ministra de Gobierno, Fabiola Aubone, a Diario de Cuyo, los sanjuaninos que asistan a las iglesias deberán hacerlo con cubrebocas, mantenerse a dos metros de los confesionarios, en lo posible llevar alcohol en gel personal y por el momento no podrán ingresar menores de 18 y mayores de 60 años, debido a que continúan siendo que no está habilitado para la circulación. Para el grupo de riesgo analizan que puedan asistir en horarios específicos, pero aún no está definido.

Además, la funcionaria explicó que sólo podrán ingresar a los templos grupos de no más de 20 personas y luego de que se retiren deberán hacer una desinfección del lugar. En cuanto a las iglesias, el protocolo de seguridad detalla que se deberán separar los bancos, delimitar espacios con sogas y colocar alcohol en gel en los bancos.

Respecto a las celebraciones, por el momento no se realizará ningún tipo de ellas. "Por el momento no es lo indicado", comentó Aubone.