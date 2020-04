A fumar lo que se pueda: pocas marcas y cada vez menos cigarrillos en los kioscos

Todo parece indicar que a los cigarrillos en los kioscos les quedan los días contados. La cuarentena extendida frenó la producción de las grandes tabacaleras argentinas y generó desabastecimiento en todo el país. San Juan no es la excepción y según kiosqueros locales, podrían quedar solo unos pocos días que se queden sin este producto.

Por el momento todavía hay distribuidoras que están repartiendo paquetes de cigarrillos, pero desde hace unos días cada vez más son las que ponen condiciones para hacerlo. Daniela, una comerciante de Rivadavia contó a Tiempo de San Juan que en las últimas dos o tres compras le ofrecieron combos de pocos paquetes y de marcas que elegía la distribuidora. "La última compra que hice me ofrecieron un cartón de Chesterfield box, uno de Chesterfiel convertible 10 y otro de Baisha. O me llevaba esos o no llevaba nada", relató la comerciante.

Esto significa que los kioscos y almenecenes de barrio están vendiendo lo que pueden y los compradores lo que hay. Con respecto a la reacción de los segundos, Daniela aseguró que el fumador "se lleva lo que hay". Ella no pone una cantidad máxima a las ventas e incluso, antes de que esto se profundizara, algunos clientes habituales le encargaron un cartón y ella se los compró.

Pero esta comerciante de Rivadavia cuenta con una ventaja: su oferta es mucho más grande que la de un kiosco y ante la eventualidad de quedarse sin cigarrillos, su negocio no sufrirá demasiado. Diferente es la situación de los negocios más chicos, sobre todo los céntricos, donde el grueso de las ventas a veces pasa por los cigarrillos y ya han advertido semanas antes a este diario que la falta de "puchos" los deja en una situación complicada.