Récord de llamados al 911 en San Juan por violación de cuarentena, tras el anuncio de Alberto

Ante el anuncio de la cuarentena obligatoria en todo el país, los llamados al 911 para denunciar la violación del Decreto de Necesidad de Urgencia que dio a conocer el presidente Alberto Fernández se triplicaron en San Juan este viernes, según informó el titular del 911 Emanuel Torés, quien indicó que hasta el mediodía se habían registrado unas 2.500 comunicaciones.

Si bien no todos los casos denunciados son reales, tras la intervención de personal policial que corrobora o desestima los datos, la demanda incrementó desde el inicio de confinamiento total."Hasta ayer (por el jueves) registrábamos unas 900 llamadas por el coronavirus, pero hoy ya fueron cerca de 2.500 y el día todavía no termina", indicó el funcionario.

Acorde a lo expuesto por el representante de CISEM, previo al aviso presidencial, las comunicaciones que denunciaban la violación de cuarentena provenían de personas que tenían conocidos que habían estado en el exterior. Ahora, la acusación es contra cualquiera que incumple con la normativa. "Antes las denuncias eran contra parientes, vecinos o amigos que habían viajado, pero en este momento son por la libre circulación de muchas personas que no estarían habilitadas", agregó.

Desde el comienzo de la semana, Torés señaló que los llamados que se registraron fueron variando entre 100 y 200 por día. El jueves se observó un pico de 900 requerimientos. Sin embargo, este viernes la cifra fue ampliamente superada.

Por el momento, el personal que se encuentra en función tiene a 12 personas atendiendo las llamadas con turnos reforzados. "No damos a basto ante tanta demanda. Recordemos que estamos las 24 horas al día, los siete días a la semana y no paramos. Para nosotros no habrá fin de semana largo, tenemos que ofrecer una cobertura a los requerimientos de la gente, pero pedimos solidaridad".