La odisea de una sanjuanina que no puede volver a la Argentina desde Europa

Elisa Torres, una joven sanjuanina que decidió irse a vacacionar a Europa antes de que todo colapsara en el mundo por el coronavirus, está estancada. Llegar a Madrid se le está haciendo una odisea y volver a la Argentina una hazaña. Ella habló con Tiempo de San Juan y contó por todo lo que está pasando.

Todo empezó con el comunicado del presidente Alberto Fernández este último domingo. Elisa se encontró con la noticia cuando estaba en Alemania. Ante la orden de volver rápidamente al país, fue hacia la embajada ubicada en Berlín y ahí empezaron los problemas.

“Primero nos atendió una mujer, claramente era de Argentina, y nos dijo: ‘no, no, ¿no leen el cartel?, es todo por mail’, y nos volvió a cerrar la puerta. Nos quedamos nosotros ahí, sin saber qué hacer, pero al rato sale una chica alemana muy correcta, nos atendió y nos explicó cómo seguir todos los pasos. Lo hicimos, llenamos un formulario y desde la embajada nos dijeron que estábamos anotado en la lista, peno no nos dijeron cuándo, cómo y dónde salíamos”, explicó la joven sobre la poca ayuda recibida.

Elisa Torres vacacionando en Ámsterdam

En Europa está todo cerrado y llegar a Madrid es un problema. “Este lunes llegamos a Ámsterdam, pagamos el alojamiento y a los 20 minutos dijimos ‘nos vamos’ porque está todo cerrado y no vamos a volver a la Argentina”. Aquí empezó el segundo problema, porque cuando fueron a pedir el dinero al encargado, este no se los devolvió: “Mala persona porque no nos devolvió la plata, se dejó todo y ni siquiera consideró la situación mundial y aparte sabiendo que teníamos que sacar otro vuelo más”.

“La embajada claramente no se está haciendo cargo de nosotros, porque no sé con qué me voy a encontrar en Madrid -lugar donde está la sede de la aerolínea que ellos sacaron pasaje-. No sé qué resolveré, no sé con qué me voy a encontrar, espero que en LATAM me reconozcan algo, para volvernos al país”.

Elisa después de hacer una noche en el aeropuerto, este martes por la mañana Elisa está saliendo hacia Madrid y ahí ver que le deparará en esta ciudad.