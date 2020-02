Volvía de entrenar y evitó la muerte de una mujer en la Circunvalación

El pasado jueves en la noche el jugador de rugby Juan Pablo Reina Nacusi volvía de entrenar del club Huazihul cuando observó a una mujer que quería quitarse la vida en uno de los puentes de avenida de circunvalación. “Venía de entrenar tranquilo y por circunvalación a la altura del puente de las Heras vi a una chica caminar por el lado de afuera del puente. Frené mi camioneta al costado y me bajé porque algo malo me imaginé que pasaba. Efectivamente, quería suicidarse, así que la agarré con todas mis fuerzas abrazándola con mis piernas que saqué entre las barandas, diciéndole de todas maneras que no lo haga" comenzó relatando Reina que estuvo atento en el momento preciso.

El joven agregó que "su resistencia me debilitaba, así que grité a las personas que se frenaban abajo a ver la desesperante escena que por favor me ayudaran. Gracias a Dios, sumamos la fuerza de cinco más y pudimos evitar lo que esta chica quería hacer en ese momento”, contó el joven de 24 años que es estudiante de abogacía.

Reina es el jugador de la derecha.

Gracias al accionar de este ciudadano que decidió frenar e involucrarse, en vez de seguir de largo, la vida de la mujer está a salvo y personal médico y policial intervino inmediatamente en el hecho.

El nombre de la chica involucrada no es pertinente en la noticia, tampoco el método que estaba utilizando.

Y recordamos que ante casos de intento de suicidio, es importante comunicarse con el CISEM 911, donde un equipo de psicólogos está abocado a realizar asistencia en estas circunstancias.

Foto: Antena 1