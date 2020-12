Conocé a la empresa de tecnología sanjuanina que cuadriplicó su tamaño en la pandemia

La pandemia del Covid-19 afectó la economía a nivel mundial y el turismo fue sin dudas uno de los rubros más castigados durante este año. Gran cantidad de empresas, agencias de viaje, hoteles y otros proveedores de servicios turísticos tuvieron que cerrar sus puertas. TravelPAQ, es una empresa sanjuanina que se creó con el propósito de proveer software para agencias de viaje. Debido a la caída del turismo, la empresa se vio obligada a redefinirse para subsistir. No solo lograron esto, sino que cuadriplicaron su tamaño.

Debido a que sus clientes directos eran las agencias de viaje y atravesaban una crítica situación, la joven empresa se vio en un dilema, el cual debían resolver si querían sobrevivir. Decidieron concentrar fuerzas en sus recursos intangibles que la crisis no podía tocar. El Know How en tecnología, creación de software, y la esencia de un equipo de trabajo basado en el compromiso, la confianza y la inclusión. Esencia que nunca se perdió a pesar de todo, es así que, en medio del caos y la incertidumbre, se reinventaron de forma proactiva logrando no sólo sobrevivir, sino crecer.

Decidieron durante este 2020, volcar todos sus esfuerzos y conocimientos hacia la realización de productos digitales como apps innovadoras para consumo masivo, sitios web de alta complejidad y sistemas online de gestión avanzada, pero ya no sólo vinculados al mundo del turismo, sino que orientados a un segmento multi-industria.

La decisión de tomar ese riesgo no fue fácil pero las estadísticas de crecimiento interno muestran que fue la correcta. Antes del comienzo de la pandemia la empresa fundada en 2015 contaba con 14 colaboradores. Terminando el año, brindan trabajo a 50 sanjuaninos y sanjuaninas y para el 2021, tienen la intención de duplicar esta cantidad.

Debido a que la empresa ya no está directamente asociado al turismo sino orientados a un segmento multi-industria, el nombre TravelPAQ debió ser modificado. Es así que el pasado 4 de diciembre y junto al estreno de nuevas oficinas, rebautizaron la empresa como Focolde. De la inauguración participaron el vicegobernador y presidente nato de la Cámara de Diputados, Roberto Gattoni, el ministro de Producción y Desarrollo Económico, Andrés Díaz Cano; el secretario de Gobierno de la municipalidad de la ciudad de San Juan, Horacio Lucero; el secretario de Desarrollo de Ciencia y Técnica, Alejandro Moreno; el secretario de Industria, Comercio y Servicios, Alejandro Mestre; el titular de la Agencia Calidad San Juan, Alejandro Danna y los propietarios de Folcode, Hernán García, Maximiliano Alves y Juan Manuel Peralta.

Es así que, con nombre y oficinas nuevas, albergará a este equipo multidisciplinar de hombres y mujeres, con un promedio etario que no supera los 27 años, que supieron explorar su identidad desde lo más profundo para reinventarse juntos ante una crisis inesperada, romper la barrera de sus propios límites y lograr lo que parecía imposible: seguir creciendo cuando el mundo se venía abajo.