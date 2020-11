Echaron a un escribano sanjuanino por motivos "graves"

Desde el Tribunal de Disciplina del Colegio Notarial de San Juan echaron a un escribano que venía cometiendo una serie de irregularidades en su profesión. El notario en cuestión es Mauricio Nebro, quien dejó de pertenecer a la institución mencionada y no podrá ejercer más esa función.

Según afirmaron fuentes calificadas del Colegio Notarial, Nebro tenía ciento cincuenta antecedentes con distintas faltas y más de 50 denuncias que pusieron en alerta al tribunal que examina la conducta profesional de sus notarios. Pero la gota que rebalsó el vaso fue que el exnotario estaba otorgando escrituras públicas en hojas de actuación notarial que son totalmente nulas. Las mismas podrían traerle consecuencias penales y civiles, según confirmaron fuentes conocedoras del caso.

La decisión del organismo examinador fue tomada después de darle la posibilidad a Nebro que apelara la sanción, pero como no hubo respuesta el escribano finalmente quedó destituido de su función. Desde el Tribunal de Disciplina no quisieron dar detalles sobre cada una de las faltas que cometió el escribano, pero colegas que lo conocían se arriesgaron a decir que "no le importaba la profesión", por su manera de actuar.