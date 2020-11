Las ‘estrellitas’ de Los Berros que brillan a nivel internacional

En Los Berros, una localidad sarmientina ubicada a unos 80 km de la Ciudad de San Juan, no sólo hay minas de cal que son la envidia de muchos. También, gracias a la genial iniciativa del profesor Jonathan Aballay, empezaron a germinar ‘estrellitas’ de ritmos urbanos que en muy poco tiempo ya han proyectado su brillo a nivel internacional.

Son chicos y chicas de entre 6 y 18 años a los que les apasiona bailar. El punto de encuentro –cuando el estatus sanitario de la Provincia lo ha permitido- es justamente el edificio de la Agencia OMG en Los Berros, pero en realidad los ‘mini artistas’ llegan desde otros rincones del departamento del sur como son Cañada Honda, Media Agua y Divisadero.

Libia Gómez, Naiara Canto y Alma Calderón

Dos veces a la semana los pequeños, contando indudablemente con la cariñosa complicidad de sus padres, recorren unos cuantos kilómetros para aprender y disfrutar de los movimientos que naturalmente les demandan sus cuerpos.

El profe Jonathan también sabe lo que es divertirse ensayando, bailando y compitiendo y fue justamente eso lo que impulsó a compartir esa pasión con los más chiquitos de Sarmiento.

Valentina Plender, Daira Huerta, Aime Gutiérrez y Muriel Jeraldo

“Todo comenzó el año pasado después de estar compitiendo tanto a nivel local, nacional e internacional. Me sentí con ganas de transmitir eso a los más chiquitos y la verdad que creo que fue todo un acierto. Me provoca mucha alegría tener la oportunidad de compartir con ellos los ensayos y ni qué hablar de los logros que han conseguido en sus primeros concursos”, comentó el Aballay, quien también quiso dejar en claro que “OMG no son las siglas de Oh My God, sino que responde a las iniciales de sus hijos Owen, Mía y Giulia”.

Desde el vamos sus pupilos –que rondan la veintena- mostraron cualidades muy interesantes y eso fue justamente lo que encendió la idea de anotarse en el reconocido certamen CM, que se celebra anualmente en Uruguay y que en esta ocasión, por razones obvias del coronavirus, sería a través de videos.

Alma Gómez, Naiara Canto, Kevin Sosa y Libia Gómez

Tal objetivo aumentó aún más las energías de los chicos, pero el regreso a Fase 1 y los problemas de conectividad para ensayar a través de videollamadas puso muy cuesta arriba el camino.

“Las restricciones sanitarias nos jugaron en contra, pero las ganas de los chicos fueron más fuertes. Seguimos ensayando, pero la mala señal no nos permitió ni siquiera hacerlo por Zoom. Tuvimos que optar por vídeos de WhatssApp y apelar a la responsabilidad de cada chico de que practicara lo necesario”, recordó Jonathan.

Brunella Frías, Bruno Zalazar, Ludmila Frías, Diana Morales, Milena Huerta y Magali Carvajal

Y tanto esfuerzo tuvo sus frutos. La última gran habilitación de actividades deportivas y artísticas les permitió a los bailarines de la Agencia OMG contar con una semana y media para ensayar nuevamente juntos. Tapabocas y alcohol en gel mediante, aprovecharon este guiño del destino para grabar también los videos que había que mandar a la competencia uruguaya.

El orgulloso y satisfactorio relato del Profe lo dice todo: “Salimos campeones y subcampeones en Reggaetón y Fusión, en juvenil -10 años y 12 años- quedamos subcampeones en Reggeaton Dúo, en Solistas Reggaetón tuvimos campeona y subcampeona, en Grupos Infantil Reggaeton obtuvimos un tercer puesto, en Infantil 2 Reggaeton conseguimos ser subcampeones y también un tercer lugar”.

Micaela Castro y Milagros Frías

Además, hubo una ovación extra que Jonathan no quiso dejar pasar: “Los miembros del jurado quedaron maravillados con todos los vídeos y paisajes hermosos que presenta Los Berros”.

Obviamente que esta historia tiene mucho hilo aún por delante. Jonathan y sus chicos siguen ensayando y mejorando con la vista puesta en el 2021. La intención, de no mediar otro gran parate sanitario o de otra índole, es estar presente en el mismo certamen en suelo charrúa.

El profe Jonathan Aballay, junto a dos de sus pupilas

“Hay una final en Uruguay 2021, que es presencial y donde nos toparemos con las mejores academias de Sudamérica. Desde nuestro humilde departamento intentaremos ir y cosechar la mejor de las experiencias y, porqué no, soñar con traer grandes resultados”, completó Aballay