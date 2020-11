“Nicodem”: el grupo que busca acompañar a los jóvenes desamparados

View this post on Instagram

HAY EQUIPOu2728 u00a1Nos vamos conociendo! #Nicodem surge para llegar a aquellos que buscan un espacio, en donde cada uno pueda desenvolverse con honestidad y confianzaud83eudd0d Creemos que en el corazu00f3n de cada persona, habita un tesoro que merece ser descubierto, respetado y aceptado tal cual es, por eso queremos invitarte a que juntos trabajemos por aquello que moviliza nuestro corazu00f3n y hagamos de ese espacio, un lugar mejor... ud83cudf0e u2728Lo que nos espera... #Encuentros #Charlas #Dinamicas #Desafios #InvitadosEspeciales #Musica #Arte u2705Equipo Nicodem: Somos u0040cchpcho u0040fiorela.figueroa u0040agustin4990 u0040ezequielaraya u0040luichi_saa u0040chechusaav.29 u0040lucasperona_ u0040cande_estago u00a1Queremos que vos tambiu00e9n seas parte! u00a1Sumate! u2764ufe0f