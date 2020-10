Qué opinan los sacerdotes sanjuaninos del apoyo del Papa a las uniones civiles LGBT

"La gente homosexual tiene derecho a estar en una familia. Son hijos de Dios y tienen derecho a una familia. Nadie debería ser expulsado o sentirse miserable por ello". Eso es lo que dijo el Papa en un documental titulado "Francesco", que se estrenó este miércoles y ha recorrido el mundo. Si bien no es la primera vez que muestra empatía por la comunidad LGBT, esta vez lo hizo como líder de la iglesia católica. Declaraciones que representan un cambio de postura del Vaticano respecto al tema, pero también del catolicismo sanjuanino.

Padre Rodrigo Robles - Parroquia Santos Cosme y Damián

"A veces se le hace decir al Papa cosas que no son. Se interpreta mal lo que dice o el Papa, en el afán de no herir, puede decir ciertas cosas que suenan a una idea que en realidad que no es tan así, por ejemplo el decir que está a favor matrimonio igualitario. Es una realidad que personas del mismo sexo conviven, no lo vamos a negar. Y en ese afán de ser cercano, ayudarlo y ver su dolor, respalda una unión civil que puede ayudar a tener ciertos derechos para así no desampararlos. Estoy de acuerdo con eso, la Iglesia nunca ha querido rechazarlos. Una cosa es el pecado y otro el pecador. Los homosexuales tienen un lugar en la Iglesia y en el corazón de Dios. Son hijos de Dios sea cual sea su pecado, desde la moral que nosotros entendemos. Dios no juzga ni rechaza, la Iglesia tampoco. No son rechazados, son parte del corazón de Dios. Pero no se busca un matrimonio religioso, en eso no estoy de acuerdo".

Padre Francisco "Paquito" Martín - Parroquia Divino Salvador'

"El Papa habla de la unión civil, no habla del matrimonio. Con esto abre un poco las puertas y se acerca a esa comunidad homosexual para que tengan una legalidad y protección. Alienta a que esa comunidad, que ya ha hecho una elección de vida, no pase necesidades. Que puedan llegar al templo y puedan tener un diálogo con el sacerdote, y no una condena y una maldición. Si una persona elije a otra del mismo sexo no podemos decir que se vayan al infierno. Es la primera vez que escucho esto. Para nosotros los sacerdotes es un desafío. El Papa da un paso y una lección a todos los sacerdotes".

Padre José "Pepe" Fuentes - Parroquia Nuestra Señora del Rosario de Andacollo

"En lo personal no podría dar un parecer, no conozco el tema y cómo lo ha tratado el Papa. Pero soy muy respetuoso con el parecer del Papa y la condición de cada uno, siempre con mucha misericordia. Seguramente los obispos tendrán un mensaje más esclarecedor de todo esto. Yo estoy totalmente de acuerdo en no discriminar, juzgar ni condenar sea cual sea la condición. Mi actitud es de total misericordia. Hay que tener respeto. Son hijos de Dios, hermanos nuestros".

Padre Andrés Riveros - Vicario de la Iglesia Catedral

"Me parece que hemos quedado sorprendidos. Hay que ponerlo en contexto, estamos hablando de un documental que busca reflejar algunos aspectos de la persona del Papa pero no estamos hablando del magisterio de la Iglesia. Es una opinión que el Papa ha dado en un documental. Y lo tercero que puedo decir es sobre qué dijo el Papa, que es que las personas homosexuales tienen derecho a estar en familia y no se los puede rechazar, que deberían estar cubiertos legalmente. En ese sentido creo que en la Iglesia de Jesús, donde el mandamiento principal es amar a todos, nadie puede estar excluido de ese amor. El pensar en cubrir legalmente una realidad no significa equiparar al matrimonio cristiano y ni a la vida sacramental, es dale un derecho que pueda favorecerlos como persona como una obra social y pensión. Yo estoy de acuerdo con amar a todos y nunca excluir a nadie, con eso estoy de acuerdo".