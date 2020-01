La milagrosa recuperación de Daniela Bilbao: la mujer que quedó al borde de la muerte en Rawson

El caso fue tremendo y conmocionó a toda la provincia cuando Daniela Bilbao fue embestida frente a su casa por un conductor que se dio a la fuga. Luego, y habiendo salvado a su hija de compartir tan desagradable destino, tuvo que afrontar 14 operaciones con un pronóstico de vida altamente desfavorable. Los médicos detectaron quebraduras múltiples en la columna, pelvis, cervical, cadera y una herida profunda en la zona de los glúteos, que fue donde más operaciones recibió. Los mismos consideraban que Daniela no iba a poder salvarse, y en un momento llegaron a decirle a la familia que se despidieran de ella y se prepararan para lo peor.

Hoy, a casi 7 meses del accidente ocurrido en agosto, Daniela enfrenta un difícil proceso de recuperación en su casa junto a su familia, quienes nunca perdieron la fe en ella. Y mientras algunos consideran que la etapa ya fue superada, es pertinente aclarar que la joven madre de dos pequeños de 2 y 7 años es asistida por una psicóloga, enfermeros y un médico clínico semanalmente. A si mismo utiliza una silla de ruedas cuando los dolores son intensos y no puede caminar.

Su historia es el reflejo de dos realidades que conviven en el mismo caso. Su lucha venció todos los pronósticos adjudicado su recuperación a “un milagro del Curita Brochero”, en palabras de la misma Daniela. Y a sí mismo, su relato devela las zonas grises de la Justica que dejaron a Jorge Caballero (34) en libertad aguardando el proceso judicial. Él fue el hombre que se dio a la fuga y se entregó en tribunales varios días después con presencia de un abogado.

“La recuperación fue muy dolorosa, fue el empuje de ver a mis hijos lo que me sacó adelante pero el camino fue difícil y doloroso hasta ahora, todos los días me levanto y me acuesto con dolores, pero mucho menos que antes” dijo Daniela, quien agregó que “fueron 14 operaciones más o menos las que tuve que pasar, le puse muchas ganas, cada obstáculo que tenía el camino me proponía superarlo. El primero fue despertarme en el sanatorio y no saber qué pasó. Preguntar por mi hija y saber dónde estaba, pensaba que me estaban mintiendo, pero después me mostraron fotos y videos de ella y me tranquilice” sostuvo.

Si uno analiza el testimonio de Bilbao, entiende que la afirmación de que “fue un milagro” no está tan alejada de la realidad. En primer lugar, durante aquella jornada de agosto (cuando Daniela fue atropellada) sucedió algo que no era habitual. “Ese día cuando estacioné me parecía raro porque no podía desprender los cinturones del carrito de mi hija, lo intentaba, pero no podía, muy raro porque siempre funcionaban bien, después de eso sentí el impacto donde volé 10 metros y mi hija lloraba” dijo la docente. Después de eso Jorge Caballero se dio a la fuga y 4 días después apareció en tribunales, y dijo que “no se dio cuenta que atropelló a una persona” en palabras del mismo conductor.

“El pronóstico era el peor, pero Dios me mando una señal” afirmó Daniela. Quien agregó que “yo sé que él estuvo presente, cuando no pude sacar a mi hija de la silla. Como en los rezos de mis alumnos y sus cartas, los profesionales que me atendieron y en mi familia. Yo no tenía ni idea de la repercusión de todo, pero cuando salí de terapia y empecé a ir al médico se me acercaba gente que no conocía y me saludaban o me dejaban estampitas, y ahí entendí la magnitud que tuvo el caso” advirtió.

Cuando finalmente Daniela llegó a su casa, el proceso continuó con sus idas y vueltas. “A veces estoy muy bajón, lloró mucho porque era una mujer que trabajaba mucho y ahora veo que el mundo ha seguido y yo sigo igual, entonces por ahí me entra un bajón y me cuestionó por qué pasó esto. En las fiestas todo el mundo estaba feliz y yo no lo podía disfrutar porque el tramo del sufrimiento yo no lo he visto” dijo con cierta tristeza. Y agregó que “ahora tenemos una promesa muy grande con el Cura Brochero, quería ir en febrero, pero no sabemos, todo dependa de que digan los médicos”.

Con respecto a la persona que la atropelló, Daniela sostuvo que “hay que ver qué pasa con las leyes, porque el ejemplo que se está dando es muy malo al chocar una persona, fugarse y después esperar una sentencia en libertad. Yo creo que se tiene que responsabilizar este hombre, uno no puede ir por la vida haciéndole pelota la vida otro, porque a mí me arruinó la vida. Esta persona nunca llamó ni nada. Espero que la jueza Lucero tome conciencia y haga algo” afirmó.

