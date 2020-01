El rugby sanjuanino no se esconde: varios hablaron del homicidio en Villa Gesell

El pasado domingo el fiscal Walter Mércuri dispuso la aprehensión de 11 rugbiers sospechosos por el crimen de un joven asesinado a patadas y piñas durante una pelea a la salida de un boliche en la localidad balnearia de Villa Gesell. El mismo consideró que los agresores actuaron con "premeditación" y "tenían un plan", al tiempo que aseguró que dos de ellos "ultimaron" a la víctima cuando estaba "desmayada en el piso" y solicitó una imputación con agravantes que podría derivar en condenas a prisión perpetua. Ante este lamentable episodio el mundo del rugby local habló con este diario y dejó su reflexión al respecto:

Juan Sansó- Presidente de la Unión Sanjuanina de Rugby

“Primero desde ya es un hecho lamentable que repudiamos totalmente, esto es un homicidio que no tiene nada que ver con ningún deporte. Acompañamos todo el sufrimiento de la familia y desde el hecho que estén involucrados jugadores de rugby, esto no es el rugby esto es otra cosa. El rugby es mucho más que un deporte. Nosotros trabajamos en controlar la ira, pero esto es un problema social.

Esto nos hace reflexionar y hacer mucho más hincapié. El rugby fue un emblema para pacificar un país. El rugby es un deporte de contacto que tiene un límite cuando termina el partido. Pero con esto nadie puede mirar para afuera, pero puntualmente nosotros tenemos que sancionar este tipo de cuestiones cuando tengamos a jugadores que hagan conductas antideportivas dentro y fuera de la cancha. Si se pelean en un boliche van a terminar sancionados.

Debemos volver a las bases de la vieja escuela. Porque creo que ningún deporte prepara a alguien para convertirlo en un homicida suelto. Esto indudablemente nos hace reflexionar y mirar adentro”.

Juan Cruz Igualada- Presidente de Universidad

“La verdad que es un tema groso. Lo primero que pasa es que encasillan a los rugbiers, pero al margen de eso yo creo que tenemos que mirar puertas adentro y ver en que estamos fallando. Hoy en día nos estamos olvidando lo más importante que es volver a educar. Hacer lo que siempre fue el rugby. El rugby es una forma de vida, una forma de criarte. Pero la educación también empieza en la casa. Porque antes de ser jugadores de rubgy somos hijos, hermanos, padres, etc. Y a veces es difícil cambiarle la cabeza alguien.

Te puedo dar miles de ejemplos donde el rugby cambio la vida para bien. Pero también es cierto donde hubo un montón de casos donde las cosas fueron las contrarias. En el rugby es lo más común del mundo que los grupos se junten y algunos no toman ni siquiera alcohol, pero es común que también junten a drogarse y a tomar”.

Eduardo Platero – Presidente de Huazihul

“Te duele muy mucho primero porque hay una muerte. Segundo porque es un chico joven. Y tercero porque están involucrados como asesinos jóvenes que practican el deporte. Nosotros en el club no enseñamos a ser violentos. La misión nuestra es sacar buenas personas más que buenos jugadores de rugby. Esto te duele por todo esto. Por unos pendejos inadaptados que manchan al rugby. Los clubes no están ajenos. Vemos el problema del consumo del alcohol y las previas que se hacen.

Nosotros de nuestros errores aprendimos que hay que trabajar con los chicos. Que hay que poner normas de convivencia. Pusimos psicólogos y psicopedagogas para que estemos en contantes charlas por el tema de la droga, el alcohol, el tema de los degenerados. No han descubierto chicos con adicciones, lo que más apuntan es al trabajo de la prevención. Es un trabajo que se hace es gratis, por eso capaz que le falta profundidad”.

Javier Camargo – jugador del plantel superior de San Juan Rugby Club

“En ningún club te forman para ser un violento. Todo lo contrario, uno aprende a ser una buena persona con el rugby. Ahora que pasen estos episodios de violencia es lamentable y da bronca. Pero también sucede que se vende mucho el tema mediáticamente porque son rugbiers, yo creo que esto que pasó no tiene nada que ver con el rugby en sí. Podes tener un loquito o varios loquitos pero esa gente nunca se termina adaptando a los buenos valores del rugby. Acá se acepta el roce, pero no la violencia. Para mí lo que tenemos que cambiar es el cuidado de cada persona, gestionar las emociones lo tiene que hacer todo el mundo. El cuidado tuyo y el que tenés cerca. Pero esto es altamente repudiable y tiene que llamarnos a la reflexión”.

Alejandro Rojo – jugador del plantel superior de Jockey Club

“Lo hemos hablado con la gente del club, lamentablemente ha sido un hecho aislado, porque va en contra de lo que se trata de enseñar en el rugby. Acá hay un problema social que escapa al rugby. No leí la nota porque me dio vergüenza ajena por los diarios amarillistas que mal trataron el tema. Yo creo que fue un hecho aislado, porque por practicar el deporte no vas a tener la agresividad para cometer este hecho. El tema de la droga y el alcohol están muy presentes en todas las instituciones y los clubs tienen están problemática en sus puertas. Sobre todo, en las divisiones juveniles. El club en general es un ámbito de contención y está determinante prohibido que se hagan este tipo de conductas. No te voy a negar que han llegado chicos con problemas de adicciones y muchas veces trasmiten esas adicciones a otros de los chicos. Antes se los echaba, pero eso no era una solución. Ahora trabajamos para modificar esos patrones. Eso sí, está muy mal visto puertas adentro y está penado en el ámbito del deporte”.

El Presidente de la UAR - Marcelo Rodríguez

"Estamos muy conmovidos con lo que ha pasado, es lamentable, una tragedia, nos solidarizamos con la familia. Que sucedan estas cosas en chicos tan jóvenes que salen a divertirse, es realmente algo que tiene que hacernos tomar conciencia. Reflexionar sobre la crisis que está atravesando nuestra sociedad, no tiene que ver con qué deporte se practica, sino que nuestra sociedad necesita que todos hagamos un esfuerzo importante para concientizar”, enfatizó el sanjuanino.

Así mismo sostuvo que "cada uno desde su órbita y ámbito tiene que hacer un esfuerzo importante para que esto no vuelva a suceder. Ante esto, desde la Unión Argentina de Rugby incluimos el tema y lo trataremos en nuestra próxima reunión de Consejo Directivo para intensificar el plan de acción junto con las 25 uniones y que se traslade a los clubes, convencidos de que el deporte es parte de la solución a la violencia entre los jóvenes”.

