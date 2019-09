Conoce la historia detrás del "Punisher sanjuanino"

Antes de entrar en detalles es importante aclarar que la semejanza entre el personaje de ficción “El Castigador” y el miembro de fuerzas especiales es únicamente en la simbología, descartando de antemano que no comparten la forma de proceder ante el crimen organizado. Porque como todos saben, y aquellos que no ahora se están enterando, The Punisher es un despiadado, es todo lo contrario a lo que definimos como “un héroe”. En la ficción Frank Castle es ex militar que toma venganza contra la mafia por haber matado a toda su familia y a decir verdad, sus técnicas le dejan el nombre pintado. Utiliza tácticas como secuestros, mutilaciones, golpizas, conoce de todo tipo de armamentos y artes marciales, en la lucha cuerpo a cuerpo es implacable y en general no deja a nadie vivo. Lo único que lo define como héroe es que esta forma de actuar la aplica solo a los delincuentes y a los inocentes los protege.

El es el agente Gabriel Barsola.

Aclarado esto, te presentamos a The Punisher sanjuanino, un miembro de fuerzas especiales del Grupo Geras de la Policía de San Juan. Su nombre es Gabriel Barsola, tiene 25 años y es agente del grupo de elite. En el día a día se entrena en distintos campos y especialidades, aunque hay que destacar que la tarea de escudero es la que más toma preponderancia. Cuando hay un allanamiento o un procedimiento de riesgo, muchas veces es Barsola quien encara la primera línea como escudero. Sus compañeros hablan de “un espíritu solidario porque es el escudero quien está dispuesto a recibir las balas en caso que las cosas se compliquen” y generalmente se complican, porque cuando solicitan al Geras no son asuntos menores, o para decirlo en criollo, los llaman cuando las papas queman.

La imagen del castigador.

El entrenamiento constante es para poder sortear todo tipo de evento. Barsola al igual que el resto entrenan físicamente todo el tiempo. Salen a correr, hacen natación, realizan pruebas de tiro y trabajan en la unión del grupo. Porque aunque no parezca, este elemento es indispensable a la hora de un procedimiento.

Creado en 1974 como antagonista de Spider-Man.

Pero… ¿Por qué tiene el símbolo de la calavera en el escudo? ¿Él lo eligió? ¿Tiene una finalidad o es solo un simple fanatismo? Según Barsola “yo coloque el símbolo en el escudo, me gusta la rigurosidad del personaje y que también sea un fuerza especial, comparto la tenacidad y la preparación que hay que tener para ser un miembro de elite pero nos diferenciamos porque esto es la vida real y nos diferenciamos a la hora de proceder”. Pero no es solo por fanatismo o un alter ego, la imagen tiene una finalidad concreta tanto para el escudero como para el grupo. “Cuando entramos a un procedimiento, y el escudero va de frente, esta imagen le llama la atención a la persona que está cometiendo un delito y que generalmente está armada o en situación de rehenes. Inmediatamente nosotros prendemos una luz y se activa una línea de tiro, ahí es donde esto tiene un sentido, es parte de las diferentes tácticas que aplicamos” sostuvo uno de los superiores de Barsola. El escudo tiene una resistencia balística RB3 y en general soporta los calibres de 9 mm y quien lo lleva sabe que tiene la responsabilidad de proteger a sus compañeros para que el operativo tenga éxito.

El último The Punisher, actor Jon Bernthal.

El día a día de un fuerza especial es abocado principalmente a la preparación física y psicológica, “nosotros no sabemos cuándo podemos tener un procedimiento por eso tenemos que estar listos, y en caso de que sea algo demasiado complicado debemos actuar todos juntos” sostuvo Barsola.

La imagen en el escudo no es solo algo estético.

La historia de Punisher es demasiado larga, el hombre se convirtió en un despiadado porque la mafia mató a toda su familia y si bien para muchos el modo de actuar es criticable, una de sus frases lo refleja en el fondo:

Los The Punisher en el cine.

“Convirtieron el mundo en un lugar horrible. Dirigían las grandes industrias que envenenaban el aire. Sus negocios convirtieron en esclavos a países enteros. El dinero que sacaban podría haber alimentado y sanado a la población mundial dos veces pero lo único que se les ocurrió hacer con él fue amasarlo. Convirtieron a presidentes en marionetas y empezaron guerras por dinero Al final llegaron a creer que no había nada que no pudieran hacer. Y así un día, inevitablemente.... llegaron demasiado lejos”. Punisher El fin