Cinco periodistas sanjuaninas opinaron: violencia laboral y física en los medios locales

De acuerdo a lo sucedido el pasado martes con la agresión física y verbal de la locutora sanjuanina Claudia Velázquez en pleno programa radial por parte de su jefe Rodolfo Ridao, fueron varias colegas de los diferentes medios locales quienes manifestaron su postura al respecto. En diálogo con Tiempo de San Juan dejaron en claro su repudio y solidaridad con la locutora, y además se animaron a detallar situaciones que les tocó pasar en sus carreras mediáticas.

Sonia Arias de Radio La Popu trabaja hace 11 años en medios locales, en su opinión manifestó que “repudio totalmente lo que le pasó, no solamente lo que pasó a ella sino también a cualquier trabajador en general. Me pasó una vez que viví un hecho de violencia, donde tenes compañeros que salen a favor y otros en contra. Me tocó trabajar más de un año con esa persona hasta que conseguí otro laburo, por eso el caso de Claudia me trajo memoria de todo eso” afirmó. Y agregó que “esta mañana me la encontré a Claudia y se sentía muy acompañada por los medios y la sociedad. Yo creo que se subestima el carácter, la forma de ser, si te ven con menos carácter te avasallan sino no te hacen nada. La vida de la mujer es mucho más complicada, la mujer está más expuesta a este tipo de situaciones, por eso creo que esto está dejando un precedente ante la violencia que incluso algunos colegas están viviendo ahora” sostuvo.

Sonía Arias, Radio La Popu.

Roxana Carmona de radio 107.7 fue precisa y tajante con sus palabras, para la conductora “lo que sucedió fue una barbaridad, como cualquier hecho de violencia que es sumamente injustificable, en mi caso nunca me pasó algo así pero todas maneras es algo que es intolerable” afirmó.

Roxana Carmona Radio 107.7

Mariela Molina es redactora del Diario San Juan 19 expresó que “la verdad es que yo soy muy amiga de Claudia, fue un momento muy triste, muy tenso, me duele mucho que se anden diciendo cosas que no son, que pongan en tela de juicio si fue agredida o no. Yo la acompañe a hacer la denuncia a la comisaria de la mujer, mi opinión personal es que yo me voy a quedar tranquila hasta que vea tras las rejas a ese cobarde sinvergüenza, yo no voy a estar tranquila hasta que ese hombre este detenido. Este hostigamiento hacia Claudia viene hace 3 años, hace 3 años que la viene chupando la sangre como un vampiro. Siempre teniéndola sometida como una inútil, para mí todo lo que paso no fue una sorpresa. Como mujer quiero que este sinvergüenza este donde tiene que estar” dijo disgustada. Y agregó que “estos episodios son normales en este medio, parecen estar naturalizados”.

Mariela Molina Diario San Juan 19.

Otra de las periodistas que dio a conocer su opinión fue Natalia Caballero, editora de Tiempo de San Juan. En su caso el asunto hace referencia a un problema de características generales, que no escapan a la situación de Argentina. "En un país donde se registra casi un femicidio por día, donde abundan las denuncias por violencia física, verbal y laboral es imposible que los medios de comunicación queden al margen. La visibilización fue la diferencia en el caso de radio Bohemia. Hay dos aspectos que rescato y que me hacen pensar que estamos evolucionando: por un lado, el compromiso de la audiencia, que llamó inmediatamente al 911 para que auxilien a la víctima y la solidaridad de los colegas, salvo excepciones esperables. En los medios hay maltrato de jefes, de compañerxs; en los medios las mujeres en general ganan menos que los hombres por iguales labores y en los medios los lugares de decisión suelen estar ocupados por hombres. No es distinto a lo que sucede en otros sectores de la economía. Lo duro es que muchas de estas prácticas se naturalizaron pero ahora esto está cambiando y lo celebro” dijo en un análisis evaluativo de la situación.

Natalia Caballero, editora Tiempo de San Juan.

Además la periodista sostuvo que “cuando tenía 22 años, una vez le hice una nota a una madre de Plaza de Mayo, mi jefe me obligó a retirarme del lugar y adelante de todo un café me dijo que era una pelotuda por hacerle una nota a una vieja loca. Fue lo peor que me pasó en el ámbito laboral. Aguanté dos meses más hasta que pude irme. Tuve la suerte de recibir la contención de mis compañerxs. Estamos empezando a desnaturalizar el maltrato porque ahora sí que nos ven" afirmó.

Marcela Poda, Telesol y Am 1020.

También fue la reconocida conductora radial y televisiva Marcela Podda quien no quiso quedar al margen de esta situación y sostuvo que “estamos frente a un hecho de absoluta gravedad que desde ningún punto de vista se puede soslayar semejante nivel de agresión y violencia que es repudiable absolutamente. Por otra parte creo que Claudia ha actuado conforme lo que manda la ley y no se ha quedado solamente con lo mediático, sino que ha ido a una sede policial, lo que ha dado paso al accionar de la Justicia, la que dará su última palabra, nuestra tarea en este caso es reflejar los hechos sucedidos y acompañar a la víctima en esta situación que por suerte en mi caso nunca me tocó vivir” destacó.