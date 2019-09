Drama sin fin en Concepción por un vecino que acumula basura y baratijas

Un incendio durante la madrugada de este domingo consumió casi por completo una vivienda de Concepción y dejó a un joven de 25 años en ante difícil escenario: perdió sus elementos de trabajo, se quedó casi en la calle y no encuentra a su gato, a quien considera su familia. Todo este drama, por un único motivo: su tío acumulador de basura y baratijas.

Se llama Daniel Sánchez y tiene 25 años. Su historia es dura, perdió a su papá de chico, su madre murió de cáncer hace cuatro años y su tío, su único pariente aparte de su hermano, es acumulador compulsivo.

“Esta casa está en sucesión. Era de mi abuela materna y le corresponde a Daniel Vergara, que es mi tío, a mí y a mi hermano. Desde hace años tenemos problemas mi tío porque acumula basura y cosas que no sirven en su casa y en la mía. Como ya no tiene espacio en su casa, viene y deja cosas acá. Es la segunda vez que se nos quema la casa. Si bien fueron ocasionados por una falla eléctrica, se propagan de inmediato por la cantidad de cosas inflamables que el deja acá”, dijo a este diario Daniel Sánchez.

Daniel Sánchez, en el fondo de su casa.

Daniel cuenta que el primer incendio se originó en el 2015. Esa vez perdió todo, pero el daño sólo fue en su casa. El domingo por la madrugada su casa volvió a arder, pero en esta oportunidad las llamas fueron avivadas por las baratijas acumuladas por su tío y esto hizo que las llamas llegaran hasta el fondo de tres casas linderas.

El fondo de la casa de Daniel, colapsado por la basura que junta su tío.

“Hice denuncias, le pedí que se lleve las cosas, pero no hay solución. Él está enfermo, no sabe lo que hace, y no le puedo impedir que entre a esta casa porque también le corresponde a él. Ya no sé qué hacer, es la segunda vez que me toca empezar de nuevo”, agregó Daniel.

Si bien perdió muchas cosas materiales, entre ellos carísimo equipos de fotografía que utiliza para trabajar, Daniel perdió su gato, al que considera su familia.

“Aparte de mi hermano, es lo único que tengo. Desde el día del incendio no está más. No sé si se escapó o si quedó atrapado en la basura y murió”, agregó el joven.

Quienes quieran colaborar con donaciones para Daniel, pueden comunicarse al 0264-6270392.

La otra campana

Mientras Tiempo de San Juan escuchaba el relato del joven que perdió todo en un incendio, Daniel Vergara- el tío acumulador- llegó hasta el lugar y empezó a sacar parte de los objetos que acumula en la casa de su sobrino. Daniel Vergara

"Yo sé que estoy enfermo, todo el mundo me lo dice. Pero son cosas de mi trabajo", dijo Daniel a este diario.

Daniel es apicultor, pero tanto en su casa como en la que vive su sobrino no sólo guarda cosas de su trabajo, sino todo objeto en desuso que encuentra en la calle. La casa donde vive Daniel

Mirá lo que dijo a Tiempo de San Juan: