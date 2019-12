Cierra el 2019 y esto es lo que tienen para decir los famosos sanjuaninos

El cierre de un año, aunque el jueves haya que volver a trabajar como si nada, siempre es una oportunidad para hacer un balance. Desde Tiempo de San Juan contactamos con referentes sanjuaninos, del deporte, el arte, la política, el sector productivo y les preguntamos qué fue lo mejor y lo peor del año 2019, y este fue el resultado:

Hugo Flores - Omega

Catuco Molina - Vitivinícola

"Lo mejor, al cambiar el Gobierno nacional, fue que renovamos esperanzas. Lo peor fue que el 2019 lo recordaremos como uno de los peores de los últimos 20 años, sólo la pasa de uva se salvó".

Cecilia Román - Boxeadora

"Lo mejor, lo más emotivo, son dos cosas. Una tiene que ver con el reconocimiento como vecina ilustre en Capital, que es el lugar donde vivo y por otro lado la Municipalidad 9 de Febrero, donde entreno, hay una pared donde hay muchos boxeadores pintados y este año pintaron y ahí estoy yo.

Lo malo, cuando me robaron el bolso con los elementos de entrenamiento en Buenos Aires. Era la primera vez que me robaban y me llevaron el bolso con los guantes y todas las cosas".

Ivan Grgic - Empresario Minero

Lo peor del año fue volver a experimentar la distancia entre las capacidades de los argentinos y las imposibilidades que nos ponemos, además de la dificultad para lograr un consenso y sumado que hubo una distancia tan grande entre las PASO y la asunción del presidente en donde esas imposibilidades frizaron cualquier cambio en la argentina, agravando la situación de las personas con mayor vulnerabilidad. Lo peor es darle espacio a esa relación entre amplias capacidades y terribles imposibilidades.

Lo mejor ha sido comprender el potencial sanjuanino en torno al cobre y pensar que hay un San Juan aun desconocido vinculado al desarrollo del cobre, que tiene que ver con lo que la provincia puede pensarse a sí misma durante 40 años y que el escenario de los 500 años de la provincia pueda ser un escenario distinto. Planificar 40 años es un desafío maravilloso porque lo podemos pensar en clave ambiental, del desarrollo laboral, educativo, cuidado y desarrollo excelente de la energía y el cuidado del agua.

El cobre nos da la posibilidad de pensar en un San Juan ideal.

Hugo Goransky - Unión Industrial de San Juan

Lo peor del 2019 fueron las crisis de dESconfianza que transitó nuestro país y que generó la problemática que tuvimos que transitar todos los argentinos y terminó en que las PYMES y las industria hayamos vivido tanta incertidumbre.

Lo mejor, en cuanto a lo institución, es la satisfacción de que la Unión Industrial es una cámara de la que nos sentimos muy orgullosos de los objetivos y logros que hemos conseguidos. Por ejemplo los eventos del coloquio de la Articulación Público Privada, o el del mismo aniversario de la Unión, que demuestran que nuestra cámara, aun siendo tan joven, logra cada día consolidar ese objetivo de de ser una cámara que no sólo muestra los problemas sino que también muestra soluciones.

Luis Ávila - Escritor Sanjuanino

Juan Pablo Castro - Rugbier e integrante de los Jaguares

Cristina López - Senadora Nacional por San Juan

Cristian Bove - DT de Peñarol

Rubén García - Intendente de Rawson