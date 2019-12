Las más clickeadas y los virales “sanjua” de los que habló el país

Las más clickeadas del año

1-En Rawson: su hija de 11 años lo acusó de violarla, reunió a su familia y se los confesó

El hecho ocurrió en el barrio Ansilta cuando la menor de 11 años confesó que su padre lo había violado. El individuo se tomó dos días y junto a toda su familia para contarle la verdad de lo sucedido. El violador llevaba a la chica a una casa abandonada ubicada en las inmediaciones del Aeropuerto de San Juan. En dicha propiedad la ultrajaba sexualmente. https://bit.ly/36Xeise

2-En San Juan hay 26 chicos en adopción que no encuentran una familia

En Argentina el 92% de las personas en la lista prefieren adoptar bebes en detrimento de chicos y adolescentes. En San Juan la realidad no escapa a esos números ya que hay 26 niños de entre 12 y 17 años que viven en una residencia y nunca fueron adoptados. Ocurre que el proceso de abordaje en estos casos es complejo desde varias aristas, hay que tener en cuenta que si llegaron a una residencia del Estado (12 en total) es porque hubo problemas muy graves en su entorno familiar. https://bit.ly/38OnBMO



3-El extraño rincón del hospital Rawson donde pasan cosas que los médicos no pueden explicar

Existe un lugar en el Hospital Rawson donde ocurren cosas que a los médicos les cuesta explicar desde la ciencia. Casos de repentinos deterioros en la salud, que a muchos de los propios profesionales que atienden tomaron por sorpresa. La habitación es de una sala que estuvo siempre en el Hospital nuevo y en general no se la utiliza para pacientes críticos. Lo define el testimonio de uno de ellos: “hubo más defunciones que en cualquier otra habitación. Desde el punto de vista estadístico viene teniendo más muerte que en el resto. Y no solo eso, sino que también hubo complicaciones con pacientes que estaban estables, pero por suerte los pudimos sacar adelante”. https://bit.ly/2YWTkGW

4-Santi Mira, el joven sanjuanino que emocionó a todo el TC

El sanjuanino tiene Síndrome de Down y cumplió su sueño en poder subirse a un auto del TC, una de las categorías más importante del automovilismo nacional, para dar una vuelta por el autódromo. El piloto Juan Garbelino fue el encargado de cumplirle el sueño al Santi, quien se subió arriba del coche para festejar la travesía que realizó junto a su ídolo en la emblemática pista ubicada en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. https://bit.ly/2YWTkGW

5-El salvaje historial de Rosa Videla tras las rejas en Chimbas: "Ya me comí a una, no tengo problema en comerme otra"

Rosa Videla es una de la presidiaria sanjuanina más peligrosa de la provincia. Su conducta violenta la llevó a asesinar de 163 puñaladas a la amante de su ex pareja. Adentro del penal, reiterado son los hechos de violencia que protagoniza en cada hecho escandaloso en Chimbas. “Ya me comí a una, no tengo problema en comerme otra” es su frase célebre para amedrentar a las internas. https://bit.ly/34O7lIB

6-Viven en un rancho en 25 de Mayo, en extrema pobreza: con 24 años, tiene 5 hijos

Una familia vive en condiciones precaria en un rancho ubicado en 25 de Mayo. Lucas Ochoa, de 28 años, y Ana Micaela Galleguillo, de 24. Tienen 5 hijos: tres varones (de 5, 3 y 1 año) y dos nenas, de 8 años y la otra, de apenas 3 meses de vida. La familia veinteciqueña vive en extrema pobreza. Hay días que no tienen comida para alimentarse y en más de una oportunidad tomaron agua no potable proveniente de la cuneta. https://bit.ly/2Q4ozMp

7-Era Brenda, el cadáver tenía la cadenita que siempre llevaba

El cuerpo calcinado fue reconocido a través de una cadenita que llevaba Brenda Requena, la joven albardonera que fue asesinada y descuartizada por su esposo a metros de la vivienda en la que ambos vivían. Vale destacar que el Femicidio conmocionó la provincia por la gravedad y hazaña del asesinato del hombre, quien se descargó con su pareja al encontrarla con otro hombre, quien resultó ser el amante de ella. https://bit.ly/2ZcLUiQ

8-La diosa sanjuanina que hipnotiza con el corte de pelo de moda

Victoria Furnari es una de las modelos sanjuaninas con mayor proyección. La oriunda de Sarmiento se dejó el flequillo y causó una verdadera revolución en las redes sociales. La morocha fue la cara de Levi´s; una de las marcas de ropa más importante del mundo. https://bit.ly/36TEILl

9-Villa Cariño: los encantos que tiene el Dique de Ullum

Lugares que suelen concurrir las parejas sanjuaninas para tener un encuentro íntimo arriba del auto donde la pasión y el desenfreno son la protagonista de la escena. Estos sitios son perfectos que le permite alimentar el amor en la relación. https://bit.ly/2SfUFay

10-¡Niiiiño! Mirá la nueva villa cariño céntrica de San Juan

Una pareja de adolescentes sanjuaninos tuvieron un apasionante encuentro en una plaza muy concurrida. El hecho sucedió en horas de la noche cuando los alumnos se besaron apasionadamente mientras que la gente pasaba por el lugar. https://bit.ly/2Zbmout

1-La caucetera que encontró a su novio con otra en un auto rojo

El hecho ocurrió cerca de plaza departamental de Caucete cuando pillaron a los amantes que venían de una noche de placer. Los vecinos la reconocieron como la "Gorda Márquez". La discusión fue subiendo de tono, hasta que un remisero logró rescatar a la mujer que era caratulada como “la infiel”. https://tinyurl.com/rfur3vh

2-La furia de un sanjuanino contra su moto porque lo dejó varado

Este video se convirtió en viral rápidamente cuando un grupo de sanjuaninos filmó al hombre que castigaba a su moto porque lo dejo al costado del camino. El hecho ocurrió en Pocito pero las imágenes recorrieron el país. https://tinyurl.com/skvfv8h

3-El día que “El Grillo” recibió 100 dólares de propina

El conocido artista de la peatonal Gustavo "el Grillo" Malbrán protagonizó una anécdota espectacular mientras tocaba en su lugar de siempre. Un día inesperadamente recibió $100 dólares en su gorra por parte de un invitado de lujo. Y sin pensarlo, ese mismo día se comió el asado de su vida junto con sus amigos. https://tinyurl.com/vq8lv2v

4-Una sanjuanina agredió a su novio en pleno colectivo

El video fue uno de los más polémicos del año. En las imágenes, se ve a una joven reclamándole a su novio por haber saludado a otra chica en el colectivo. Junto al posteo, el usuario que compartió el video escribió "la verdadera tóxica de Pocito". https://tinyurl.com/v8n2lej

5-El audio viral que describe la batalla campal en Praga

La pelea de Praga fue uno de los sucesos más virales que hubo en el 2018, pero la descripción de este sanjuanino sin dudas se lleva los laureles por el humor que supo implantar. El violento episodio ocurrió en febrero de este año. https://tinyurl.com/wtweknw

6- El ingeniero en tanga que protestó por la prostitución en la plaza 25

Alberto Mattar, un hombre de 72 años, tomó la decisión de salir al centro sanjuanino sólo con una tanga para protestar por las trabajadoras sexuales trans que tenían sexo en la puerta de su propia casa situada en Avenida Córdoba y Güemes. https://tinyurl.com/yxxa2nqo

7-La sanjuanina que descubrió a su papá con su amante en Rawson

En medio de toda la gente, este hombre fue atrapado infraganti. "A mi vieja la va a respetar", una de las frases que dijo enfurecida la mujer. https://tinyurl.com/tnx8lpc

8)- El video de alumnos sanjuaninos haciendo una parodia nazi

Fue un escándalo en todo el país cuando unos alumnos del Colegio Modelo presentaron un video de una parodia acerca la masacre de los judíos. Hubo repudio de organismos internacionales y nacionales. El hecho recorrió todas las redes sociales. https://tinyurl.com/u9rzgoq

9- Una locutora sanjuanina fue agredida en vivo por su jefe

Fue un hecho de violencia de género que conmocionó a todo el país. Cuando la locutora Claudia Vázquez sufrió agresiones por parte de su jefe Rodolfo Ridao. Los audios fueron estremecedores y por este motivo los oyentes avisaron a la policía en su momento. https://tinyurl.com/syfytmm

